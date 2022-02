Mieszkańcy 14 województw ponownie otrzymali SMS-y z pogodowym alertem. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega w niedzielę przed porywistym wiatrem i burzami.

/ Krzysztof Zasada / RMF FM

Ostrzeżenie RCB otrzymali mieszkańcy województw: zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

"Uwaga! W nocy i jutro (20/21.02) porywisty wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Nie zatrzymuj się pod drzewami. Zostań w domu, jeśli możesz" - taką wiadomość RCB rozesłało do odbiorców w całym kraju z wyłączeniem mieszkańców województw: podlaskiego i lubelskiego.

Poniedziałek chłodny i wilgotny

W poniedziałek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, od zachodu wkraczające przejściowe rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Miejscami burze z opadami krupy lodowej lub małego gradu. Suma opadów na południu kraju do około 10 mm. Przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach o 7 cm do 10 cm.

Temperatura maksymalna od 5 st. C do 9 st. C, w obszarach podgórskich od 2 st. C do 5 st. C. Wiatr na ogół dość silny, w porywach do 70 km/h, przejściowo do 90 km/h, nad morzem także silny i bardzo silny, do 70 km/h, oraz w porywach do 100 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 110 km/h, w Sudetach do 130 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.



W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tylko na południowym wschodzie małe i umiarkowane, nad ranem wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a miejscami śniegu. W Karpatach Zachodnich przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Temperatura minimalna od -1 st. C na wschodzie i północy do 3 st. C na zachodzie; w obszarach podgórskich od -5 st. C do -1 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem także silny i bardzo silny, do 60 km/h i w porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich. W Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, w Sudetach do 100 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

We wtorek przejściowe rozpogodzenia

We wtorek dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie możliwe przejściowe rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W Karpatach Zachodnich przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 8 cm. Temperatura maksymalna od 2 st. C na północy do 6 st. C na zachodzie; w obszarach podgórskich od 0°C do 3°C. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich. W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 70 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.