We wrześniu słupscy policjanci podjęli 1119 interwencji wobec osób niestosujących się do obowiązku zakrywania ust i nosa, m.in. w centrach handlowych. Na ponad 300 osób nałożyli mandaty, a wobec 9 sporządzili wnioski o ukaranie do sądu – podały w piątek służby prasowe pomorskiej policji.

