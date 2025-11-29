​Wymagana przez firmę Airbus aktualizacja oprogramowania została w nocy pomyślnie wdrożona we wszystkich objętych nią samolotach rodziny Airbus A320 - poinformował w sobotę rano Wizz Air. "Wszystkie sobotnie rejsy odbywają się zgodnie z rozkładem" - zapewnił.

Wizz Air przeprowadził aktualizację oprogramowania w samolotach Airbus A320 / Shutterstock

Wizz Air poinformował, że wymagana przez Airbusa aktualizacja oprogramowania dla samolotów A320 została pomyślnie wdrożona.

Aktualizacja dotyczy ok. 6,5 tys. maszyn A320 na świecie i została zalecona po incydencie, w którym promieniowanie słoneczne zakłóciło dane kluczowe dla układu sterowania lotem.

"Wszystkie sobotnie rejsy odbywają się zgodnie z rozkładem" - zapewnił przewoźnik.

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

W oświadczeniu zaznaczono, że nie przewiduje się już dalszych zakłóceń związanych z tą sytuacją, a bezpieczeństwo pozostaje dla linii "absolutnym i nadrzędnym priorytetem".



Airbus podał, że ok. 6,5 tys. maszyn z rodziny Airbus A320 - ponad połowa floty tych maszyn na całym świecie - wymaga aktualizacji oprogramowania. W piątek Wizz Air informował, że dlatego możliwe będą zakłócenia w lotach.



Wizz Air to węgierska linia lotnicza i jeden z największych przewoźników działających w Polsce. Eksploatuje flotę samolotów Airbus A320 i A321.



Airbus powiadomił wszystkich klientów, którzy korzystają z tego oprogramowania o konieczności natychmiastowego wstrzymania lotów. Producent podkreślił, że zdaje sobie sprawę z możliwych "zakłóceń w funkcjonowaniu przewoźników", co odbije się na klientach.

Airbus A320 i kłopoty z układem sterowania

Francuska firma wyjaśniła też, że "niedawny incydent z udziałem samolotu z rodziny A320 ujawnił negatywne oddziaływanie promieniowania słonecznego na dane, które mają kluczowe znaczenie dla układu sterowania lotem".



Chodzi o lot z 30 października linii JetBlue z Cancun w Meksyku do Newark w stanie New Jersey w USA. Z powodu kłopotów z układem sterowania obsługujący to połączenie airbus nagle i w niekontrolowany sposób zaczął tracić wysokość, w efekcie czego awaryjnie lądował w Tampie na Florydzie; kilka osób trafiło do szpitala.



Spółka przekazała, że w przypadku około dwóch trzecich samolotów, które zostaną objęte wymianą oprogramowania, wycofanie z eksploatacji będzie oznaczać "stosunkowo krótkie uziemienie". Mimo to, jak oceniają źródła branży lotniczej, na które powołuje się Reuters, rozmiar operacji spowoduje znaczne zakłócenia.

Ponadto, jak podkreśliła agencja, setki samolotów mogą również wymagać wymiany sprzętu, co doprowadzi do trwających po kilka tygodni przerw w eksploatacji.



Francuska spółka Airbus posiada na całym świecie 11,3 tys. samolotów z rodziny A320, w tym 6,4 tys. z podstawowego modelu A320, który wymaga aktualizacji. Źródła branżowe informują, że polskie linie lotnicze LOT nie mają w swojej flocie tych maszyn.