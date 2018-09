​Figura króla Zygmunta III Wazy stojąca na kolumnie na Placu Zamkowym została ubrana w koszulkę z napisem "Konstytucja" przez uczestników demonstracji zorganizowanej przez Komitet Obrony Demokracji. Demonstranci około godziny 15:00 zebrali się na pl. Powstańców Warszawy skąd przeszli na Plac Zamkowy. Tam za pomocą wysięgnika, na figurę króla założyli koszulkę z napisem "Konstytucja". W marszu uczestniczyło kilkaset osób, którzy mieli ze sobą flagi Polski, Unii Europejskiej i z logo KOD. Część protestujących trzymała egzemplarze Konstytucji RP.

Figura króla Zygmunta III Wazy stojąca na kolumnie na Placu Zamkowym ubrana w koszulkę z napisem "Konstytucja" / Marcin Obara / PAP

Wśród zebranych można było zobaczyć polityków opozycji: kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego (PO), wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Kidawę-Błońską (PO), posła Michała Szczerbę (PO) i Barbarę Nowacką ze Stowarzyszenia Inicjatywa Polska, a także aktorkę Dorotę Stalińską.

Manifestanci skandowali m.in.: "Konstytucja", "Zygmunt jest nasz", "Obronimy konstytucję", "Zygmunt z nami", "Wolność, równość, demokracja", "Wolne sądy", "Polska kolorowa, nie narodowa". Na niesionych transparentach można było przeczytać: "Idę na wybory w koszulce 'konstytucja'". Widać było m.in. transparenty KOD z Lublina i Włocławka.



Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji pytany przez PAP o ubranie figury króla w koszulkę przez uczestników demonstracji KOD powiedział: Urząd miasta przekazał nam informacje, że posiadają stosowne zezwolenia. Do chwili nadania depeszy PAP nie udało się z rzecznikiem stołecznego ratusza.



Spod kolumny Zygmunta uczestnicy demonstracji wyruszyli przed gmach Sądu Najwyższego, aby - jak podkreślali - swoim protestem wesprzeć sędziów SN. Na miejscu, przed pomnikiem Powstania Warszawskiego uczestnicy ustawili drabinę, na którą nałożyli koszulkę z napisem "Konstytucja".



Pod gmachem SN przemawiali, m.in. przedstawiciele oddziałów regionalnych KOD. Nawoływano do pójścia na wybory samorządowe. "To jest bardzo ważne, żebyśmy wszyscy tam się znaleźli i zgłosowali świadomie" - mówiła Monika Szafraniec, przewodnicząca świętokrzyskiego KOD.



W wystąpieniach pod sądem podkreślano, że do obrony konstytucji jest niezbędne zrozumienie wszystkich zasad, jakimi tu wszyscy hołdujemy. Większość naszych współobywateli, którzy nawet jeżeli w chwili obecnej mają inne zdanie, nawet jeżeli w chwili obecnej pewnych rzeczy nie dostrzegają, są nadal naszymi przyjaciółmi, są nadal naszymi współobywatelami i musimy zrobić wszystko, aby ich przekonać - apelowano.



Organizatorzy niedzielnej demonstracji zapowiedzieli, że szyją obecnie "wielką koszulkę" i być może wkrótce spotkają się przed Pałacem Kultury".



Demonstracja zakończyła się odśpiewaniem hymnu.

