Dziś upływa termin na udzielenie przez Polskę wyjaśnień i usunięcie uchybień w ustawie o Sądzie Najwyższym. To drugi krok we wszczętej w lipcu przez Komisję Europejską procedurze, dotyczącej uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w celu ochrony niezależności Sądu Najwyższego. Kolejny krok to skarga Komisji do TSUE z wnioskiem o wstrzymanie wszystkich zmian w Sądzie.

