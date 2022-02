14 lutego to data bardzo dobrze znana. Nie tylko tym, których właśnie trafiła strzała Kupidyna. Jaki to dzień tygodnia w 2022 roku i jak się przygotować na walentynki?

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kupidyn lub Amor to bóg miłości w mitologii rzymskiej. W sztuce jest przedstawiany jako skrzydlaty nagi chłopiec lub mężczyzna, który trafia zakochanych strzałą z łuku. Święty Walenty to natomiast realna postać, którą kościoły chrześcijańskie wspominają 14 lutego.

W który dzień tygodnia będą walentynki w 2022?

W ubiegłym roku walentynki przypadły w niedzielę, a w 2023 będą we wtorek. Z kolei w 2022 roku 14 lutego to poniedziałek.

Dlaczego św. Walenty jest patronem zakochanych? Prawdopodobnie dlatego, że biskup z Terni koło Rzymu, męczennik z przełomu II i III wieku, udzielił ślubu żołnierzowi legionów rzymskich i jego partnerce w czasie, gdy obowiązywał zakaz zaślubin wojskowych.

Drugi znany w Kościele św. Walenty to biskup Pasawy żyjący w V wieku. Jest również św. Walenty Berrio-Ochoa, biskup i męczennik, który żył w XIX wieku. Gdy miał 30 lat, wyjechał jako misjonarz do Wietnamu, gdzie po około 3 latach został stracony.

Dlaczego 14 lutego?

W dniu 14 lutego 269 roku został zabity św. Walenty z Terni. Pozostali biskupi o imieniu Walenty najprawdopodobniej nie mieli nic wspólnego z datą 14 lutego. Niektórzy wiążą ten termin ze starożytnym świętem rzymskim, czyli Luperkaliami, które było obchodzone od 14 do 15 lutego.

Co roku 14 lutego do katedry w Terni przyjeżdżają setki narzeczonych na Święto Zaręczyn. W 1997 roku krótki list do uczestników święta napisał papież Jan Paweł II.

Co przygotować na walentynki? Oto propozycje

Swoją partnerkę lub partnera warto tego dnia zabrać na romantyczną kolację lub pobyt w ładnym miejscu. Jeśli jednak nie dysponujemy zbyt dużym budżetem (lub dysponujemy, ale cenimy sobie niskokosztowe spotkania), można dla drugiej połowy przygotować niespodziankę:

Kup kwiaty - w tym dniu to "pozycja obowiązkowa", chyba że zostanie zastąpiona przez inny, równie miły, podarunek.

Wspólna kolacja - ustalcie co ugotować, albo umówcie się, że jedna ze stron przygotuje produkty i przepis, a druga pomoże. Wspólne gotowanie zakończone romantyczną kolacją, to może być bardzo ciekawa propozycja na wieczór.

Przygotuj własnoręcznie drobny podarunek - prezent samodzielnie przygotowany z reguły robi bardzo duże wrażenie. Może to być np. laurka lub wiersz, które będą zawierały słowa charakterystyczne dla waszego związku.