Walentynki, które odbędą się 14 lutego, na stałe zagościły już w polskiej kulturze. Skąd pochodzi to święto? Dlaczego warto je obchodzić i co można kupić chłopakowi lub dziewczynie? Wszystkie informacje i rady zebraliśmy dla was w jednym tekście. Przeczytajcie!

Walentynki, święto zakochanych, dzień świętego Walentego. Nazw na ten zwyczaj jest wiele, ale jedno jest pewne - 14 lutego na stałe wpisał się w kalendarze Polaków. Sklepy wypełniły się już kolorowymi gadżetami, czekoladkami i kwiatami. Wszędzie dominuje czerwień - kolor miłości. Wiele osób zaczęło planować, jak spędzi ten dzień z drugą połówką i czy właściwie warto? W końcu uczucia powinniśmy okazywać bliskim każdego dnia.

Szczególnie w tym trudnym, pandemicznym i zimowym czasie jednak celebrowanie miłości może poprawić humor, wprowadzić odrobinę optymizmu do codzienności i zacieśnić więzi z ukochanym bądź ukochaną.



Walentynki - to nie tak jak myślisz

Warto obchodzić Walentynki również chociażby dlatego, że są częścią naszej, zachodniej kultury. Część osób ich pochodzenie przypisuje Stanom Zjednoczonym i Wielkiej Brytanii. W pewnym stopniu to prawda, w tamtych krajach święto zakochanych jest niezwykle popularne. Warto jednak wspomnieć w tym kontekście o jeszcze jednej osobie - Świętym Walentym. Żył on na przełomie II i III wieku naszej ery. W Martyrologium Rzymskim, czyli spisie męczenników i świętych, jest wymieniany jako kapłan rzymski, oraz jako biskup Terni koło Rzymu.



Jak mówi legenda, cesarz Klaudiusz II Gocki zabronił młodym mężczyznom wchodzić w związki małżeńskie, gdyż uważał, że najlepsi legioniści to ci, którzy nie mają rodzin. Ten zakaz złamał właśnie biskup Walenty, błogosławiąc potajemnie młodych legionistów. Został on przez to wtrącony do więzienia. Egzekucję wykonano 14 lutego.



W średniowieczu Walenty to bardzo popularny i lubianym świętym. Uważano go za obrońcę przed ciężkimi chorobami (zwłaszcza umysłowymi, nerwowymi i epilepsją). W Krakowie przed laty był nawet kościół świętego Walentego, teraz relikwie a dokładnie kości z dłoni są przechowywane w kościele świętego Floriana. W Stanach Zjednoczonych i Anglii został uznany za patrona zakochanych.

Najważniejszym miejscem kultu św. Walentego jest bazylika jego imienia w Terni, na srebrnym relikwiarzu ze szczątkami patrona umieszczono inskrypcję "Święty Walenty patron miłości". Co roku w niedzielę poprzedzającą dzień 14 lutego, przybywają do bazyliki pary narzeczonych z całych Włoch i świata, w celu złożenia przyrzeczenia miłości.





Walentynki obchodź jak...

... chcesz! To jedno z świąt w kalendarzu, które nie jest sformalizowane. Ma tylko jeden motyw przewodni - miłość. W tym także nie trzeba się ograniczać do drugiej połówki. Walentynki można obchodzić z rodzicami, rodzeństwem, kimkolwiek, kto jest dla nas bliski. W dzisiejszych, pandemicznych czasach może być to jednak trudne. Nic straconego! Spotkania możemy przecież przenieść do sieci.



Nie masz pomysłu na organizację 14 lutego? Przygotowaliśmy kilka inspiracji, jak spędzić ten wyjątkowy dzień:



Kup kwiaty Najbardziej klasyczny z pomysłów, jednak i doceniany, zwłaszcza przez panie. W tym przypadku mamy spore pole do popisu, bo rodzajów kwiatów jest bardzo dużo.

Przygotujcie kolację, wspólnie

Ma to same plusy: pyszne, ulubione jedzenie, albo i możliwość poeksperymentowania w kuchni, a także okazja do spędzenia czasu razem.



Wyjdźcie na spacer

Aura może nie jest sprzyjająca, ale krótki spacer z drugą połówką, będzie miłą odskocznią od codzienności i pozytywnie wpłynie na zdrowie. Wiele osób pracuje przecież teraz w domu.

Przygotujcie prezent samodzielnie

Czekoladki, pluszowe serca i misie nie równają się z prezentem wykonanym samodzielnie. Wymaga to dobrej znajomości drugiej połówki, ale może i sprawić dużo radości. Samodzielnie można zrobić np. kolaż ze zdjęciami, słodką przekąskę, czy plakat na ścianę.