Na Kasprowym Wierchu leży już 18 cm świeżego śniegu. W nocy temperatura w Tatrach spada nawet do minus 10 stopni, a uczucie zimna potęguje jeszcze silny wiatr, który w porywach osiąga 90 km/h. W niższych partiach jednak wciąż jest zielono. A co czeka nas w pogodzie w najbliższych dniach w całej Polsce? Sprawdźcie!

W Tatrach jesień i zima jednocześnie / Maciej Pałahicki / RMF FM

Na dole zielono, u góry biało, czyli jesień i zima w Tatrach

Na Kasprowym Wierchu leży już 18 cm świeżego śniegu, w Morskim Oku - 15 cm, a na Hali Gąsienicowej - 12 cm. W nocy temperatura w Tatrach spada nawet do minus 10 stopni, a uczucie zimna potęguje jeszcze silny wiatr, który w porywach osiąga 90 km/h.

Końcówka października z pogodą w kratkę, ale od poniedziałku będzie cieplej

W piątek mieszkańcy większości regionów kraju mogą liczyć na przebłyski słońca. Na północy i północnym wschodzie może popadać deszcz. Na termometrach od 9 stopni w Białymstoku do 13 we Wrocławiu.

/ Interia.pl / Zrzut ekranu

Sobotnia pogoda podzieli Polskę na dość słoneczną północ i deszczowe południe. Temperatura bez zmian: od 9 do 13 stopni Celsjusza.

/ Interia.pl / Zrzut ekranu

Niedziela zapowiada się deszczowo i chłodno. W przeważającej części kraju termometry wskażą od 5 do 8 stopni. Cieplej w Krakowie - do 11 stopni, a "biegunem ciepła" w niedzielę będzie Rzeszów, gdzie termometry mają wskazać 14 stopni.

/ Interia.pl / Zrzut ekranu

Pogoda na Wszystkich Świętych

Od poniedziałku temperatura będzie powoli rosnąć, zwłaszcza w południowych rejonach Polski, a we wtorek możemy już liczyć na duże ocieplenie: na termometrach od 17 stopni w Białymstoku do 20 w Rzeszowie, Kielcach, Wrocławiu i Olsztynie. W środę słonecznie niemal w całym kraju - opadów deszczu mogą spodziewać się wyłącznie mieszkańcy Podlasia. Temperatura maksymalna: od 13 stopni w Szczecinie do 18 w Lublinie.

W czwartek 1 listopada w całym kraju dość pogodnie, chwilami może się chmurzyć, zwłaszcza na północy i zachodzie, ale żadnych opadów w prognozach synoptyków nie widać. Termometry wskażą 13 stopni w Białymstoku i Olsztynie, 15 w Gdańsku, 16 w Szczecinie, Łodzi, Kielcach i Lublinie, 17 w Warszawie, Bydgoszczy i Zielonej Górze, 18 w Poznaniu, Katowicach i Rzeszowie, 19 we Wrocławiu i Krakowie.

/ Interia.pl / Zrzut ekranu

(ak)