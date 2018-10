Ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla kilku województw wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najmocniej powieje na Pomorzu - w porywach do 95 km/h.

W nadmorskich powiatach województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Na wybrzeżu prędkość wiatru wyniesie od 40 do 55 km/h, a w porywach nawet 95 km/h. Na Bałtyku meteorolodzy przewidują sztorm.



W pozostałej części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Podobnie jak w województwach lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, dolnośląskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim, a także zachodniej części Mazowsza oraz Warmii i Mazur. W tych regionach przewiduje się wystąpienie dość silnego i silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h.