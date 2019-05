Zaczęło się od pomysłu dwóch entuzjastów sportów wodnych i miłośników jeziora Domnickiego. Wojtek, jeden z nich - jest nurkiem. Drugi – Mateusz to żeglarz. Razem ze znajomymi skrzyknęli się najpierw w kilka, potem w kilkanaście osób w Boszkowie niedaleko Leszna w Wielkopolsce. Chodziło o to, by posprzątać akwen – na jego brzegach, ale też na dnie i pokazać, że sprzątanie po sobie nie boli, ani nie kosztuje. Organizatorzy akcji szykują się właśnie do jej 11. edycji. Uczestników "pospolitego ruszenia" nad jezioro Domnickie można już liczyć w setkach, a zebrane z dna i brzegów śmieci – w tonach.

REKLAMA