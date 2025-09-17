Teraz projekt ustawy trafi do Sejmu. Zgodnie z obecnymi przepisami utworzenie nowego parku narodowego wymaga odrębnej ustawy, a jego granice i otuliny określa rozporządzenie.

Gdzie powstanie nowy park?

Siedziba nowego parku ma być w Gryfinie, a cały park zajmie obszar 3 tys. 856,30 ha w woj. zachodniopomorskim.

Na wyznaczonych obszarach projektowanego parku ma być dozwolony amatorski połów ryb oraz rybactwo i rybołówstwo kulturowe rozumiane jako połów np. ryb sposobem tradycyjnym dla danego regionu.

Ustalone ma być miejsce oraz maksymalna liczba osób, która w danej chwili będzie mogła w nich przebywać.

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry ma zostać utworzony 1 stycznia 2026 r.

Ostatni park narodowy założono 1 lipca w 2001 r. - to Park Narodowy "Ujście Warty".

/ Park Narodowy Doliny Dolnej Odry, fot. Piotr Piznal Fotografia /