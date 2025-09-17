Rząd przyjął projekt ustawy o utworzeniu Parku Doliny Dolnej Odry - poinformowała minister klimatu Paulina Hennig-Kloska. Nowy park ma powstać w 2026 r. i kosztować 19 mln zł w pierwszym roku. Będzie to pierwszy park od ponad 20 lat, gdyż ostatni założono w 2001 r.

W Polsce po raz pierwszy od ponad 20 lat powstanie park narodowy. 

Rada Ministrów przyjęła w środę projekt ustawy o utworzeniu Parku Doliny Dolnej Odry - poinformowała o tym minister klimatu Paulina Hennig-Kloska. 

"Nowe miejsca pracy w nowym sektorze polskiej gospodarki i szybsze inwestycje w morską energetykę wiatrową na Bałtyku oraz powołanie pierwszego od 24 lat nowego parku narodowego w Polsce! Takie będą efekty dwóch projektów ustaw MKiŚ, jakie przed chwilą przyjęła Rada Ministrów" - napisała na platformie X Hennig-Kloska. 

Teraz projekt ustawy trafi do Sejmu. Zgodnie z obecnymi przepisami utworzenie nowego parku narodowego wymaga odrębnej ustawy, a jego granice i otuliny określa rozporządzenie.

Gdzie powstanie nowy park?

Siedziba nowego parku ma być w Gryfinie, a cały park zajmie obszar 3 tys. 856,30 ha w woj. zachodniopomorskim.

Na wyznaczonych obszarach projektowanego parku ma być dozwolony amatorski połów ryb oraz rybactwo i rybołówstwo kulturowe rozumiane jako połów np. ryb sposobem tradycyjnym dla danego regionu. 

Ustalone ma być miejsce oraz maksymalna liczba osób, która w danej chwili będzie mogła w nich przebywać.

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry ma zostać utworzony 1 stycznia 2026 r. 

Ostatni park narodowy założono 1 lipca w 2001 r. - to Park Narodowy "Ujście Warty". 