Rząd przyjął projekt ustawy o utworzeniu Parku Doliny Dolnej Odry - poinformowała minister klimatu Paulina Hennig-Kloska. Nowy park ma powstać w 2026 r. i kosztować 19 mln zł w pierwszym roku. Będzie to pierwszy park od ponad 20 lat, gdyż ostatni założono w 2001 r.
W Polsce po raz pierwszy od ponad 20 lat powstanie park narodowy.
Rada Ministrów przyjęła w środę projekt ustawy o utworzeniu Parku Doliny Dolnej Odry - poinformowała o tym minister klimatu Paulina Hennig-Kloska.
"Nowe miejsca pracy w nowym sektorze polskiej gospodarki i szybsze inwestycje w morską energetykę wiatrową na Bałtyku oraz powołanie pierwszego od 24 lat nowego parku narodowego w Polsce! Takie będą efekty dwóch projektów ustaw MKiŚ, jakie przed chwilą przyjęła Rada Ministrów" - napisała na platformie X Hennig-Kloska.