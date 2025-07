W sierpniu rząd ma przyjąć projekt ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry (w województwie zachodniopomorskim) - wynika z założeń projektu, o których poinformowano w poniedziałek na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przyjęcie projektu rozporządzenia określającego granice nowego parku zaplanowano na III kwartał br.

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry ma zająć powierzchnię ok. 4 tys. hektarów (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Chodzi o dwa dokumenty - jeden dotyczy ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, a drugi rozporządzenia, które ma określić granice nowego parku. Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oceniła na platformie X, że wpisanie projektów do wykazu prac rządu to ważny krok w procesie legislacyjnym dotyczącym utworzenia nowego parku narodowego. "Pierwszy nowy park od 24 lat obejmie cenne ekosystemy Międzyodrza, chroniąc unikalną florę i faunę, w tym rzadkie gatunki ptaków" - napisała szefowa MKiŚ.

Zapewniła, że utworzenie Parku Doliny Dolnej Odry (w województwie zachodniopomorskim) nie ograniczy żeglugi ani możliwości wędkowania. Ma natomiast - jak podkreśliła - dać impuls do rozwoju turystyki i promocji regionu. Projekt ustawy, jak wynika ze strony KPRM, ma zostać przyjęty w sierpniu tego roku. W założeniach resort klimatu przekazał, że z inicjatywą stworzenia nowego parku narodowego wyszła lokalna społeczność, a walory tego obszaru "bez wątpienia" predysponują go do tej formy ochrony.

W wykazie wskazano, że utworzenie parku umożliwi m.in. prowadzenie działań ochrony czynnej, zmierzającej do zachowania lub odtworzenia siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Park ma być dostępny turystycznie, rekreacyjnie, edukacyjnie oraz do amatorskiego połowu ryb. Projekt zakłada, że zarządzaniem parkiem, w tym jego nieruchomościami, zajmie się jeden podmiot, co - zdaniem resortu - ułatwi realizację działań ochronnych.