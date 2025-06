Dlaczego Park Narodowy Doliny Dolnej Odry powinien powstać? Jakie są plusy tego przedsięwzięcia i czy projekt ma swoich przeciwników? W Faktach RMF FM jesteśmy dziś na terenie Międzyodrza, gdzie samorządowcy wydali zgodę na powstanie pierwszego od prawie 25 lat parku narodowego. Teraz piłka po stronie rządowej w Warszawie.

Na terenie trzech zachodniopomorskich gmin jeszcze w tym roku może powstać pierwszy od blisko 25 lat park narodowy. W Faktach RMF FM odwiedzamy dziś Międzyodrze, gdzie z inicjatywy społeczników powstał projekt powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

Na utworzenie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry zgodzili się radni województwa zachodniopomorskiego. Ta decyzja rozpocznie etap rządowy, a potem parlamentarny. Według zapowiedzi Ministerstwa Klimatu i Środowiska nowa atrakcja turystyczna miałby powstać jeszcze w tym roku.

"Katastrofa ekologiczna na Odrze dała nam mocno do myślenia"

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry ma powstać na Międzyodrzu i zająć obszar blisko 4000 ha, które obejmują część obecnego Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry w powiatach polickim (gmina Kołbaskowo), gryfińskim (gmina Widuchowa) oraz w Szczecinie. Docelowo społecznikom chodzi o blisko 6000 ha objętego ochroną obszaru.

Międzyodrze to miejsce występowania 237 gatunków ptaków, m.in. cyranki, czajki oraz rybitwy czarnej, co najmniej 460 gatunków roślin, takich jak np. grzybieńczyk wodny, a także 38 gatunków ryb, w tym minoga rzecznego czy jesiotra ostronosego.

Katastrofa ekologiczna na Odrze dała nam mocno do myślenia, ale nie tylko ona. Na Międzyodrzu jest mnóstwo terenów, gdzie kilkanaście lat temu można było pływać wielkimi pontonami. Dziś te kanały są pozarastane tak, że przechodzi się po nich niemal suchą stopą. Przez to, że nie ma takiego przepływu, woda stoi, nie oczyszcza się. Nie możemy dopuścić do tego, by ten obszar nie był objęty ochroną - mówi w rozmowie z reporterem RMF FM Piotr Piznal, jeden z inicjatorów powstania parku narodowego na terenie Międzyodrza.

Ostatni park narodowy powstał w 2001 roku

W Polsce funkcjonują obecnie 23 parki narodowe, które zajmują ok. 1 proc. powierzchni kraju. Pierwszym parkiem, który został utworzony w naszym kraju, był Pieniński Park Narodowy. Najmłodszym jest Park Narodowy "Ujście Warty", który powstał w 2001 roku. Największym parkiem jest natomiast Biebrzański Park Narodowy. Teraz do listy dołączy kolejny.

To niewątpliwie moment historyczny. Ostatni raz taki moment miał miejsce ponad 25 lat temu - mówiła pod koniec maja na konferencji prasowej w Szczecinie ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Wskazała też, że dzięki utworzeniu parku przyroda będzie nie tylko lepiej chroniona, ale również będzie on nową atrakcją turystyczną regionu, umożliwi dostęp do funduszy unijnych oraz spójne zarządzanie obszarem bez wpływu na żeglugę, inwestycje, rolnictwo, wędkarstwo czy codzienne życie mieszkańców.

Mamy wszystkie zgody, rozpoczynamy proces (...), złożymy akces w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do wpisania tego projektu ustawy do prac legislacyjnych rządu. To jest naprawdę wielki moment. Świętujemy proces, którego musieliśmy się wszyscy uczyć od początku - przekazał wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała.

Następnym etapem powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry są prace na poziomie rządowym i parlamentarnym. Mamy pierwszy krok w tym trójskoku, ale ten krok rozpędza cały ten projekt. Nie sądzę, aby coś go zatrzymało, dlatego, że to sami obywatele chcieli tego parku - powiedział wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

Granice Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry na obecnym etapie planowany jest na terenie trzech gmin: Szczecin, Kołbaskowo i Widuchowa. Z granic parku i jego otuliny wyłączono kanał Klucz-Ustowo, kanał Gartz-Marwice i działki należące do gminy Widuchowa leżące na Międzyodrzu. Ponadto wyłączone zostały także drogi przebiegające przez teren planowanego parku, czyli autostradę A6 i drogę do niemieckiego Mescherin.

Niepewne nastroje co do powstania parku można zauważyć u części mieszkańców. Widoczne jest to w miejscowości Gryfino, która w pierwszym etapie planowania została wyłączona z obszaru parku narodowego.

To nie jest dobry pomysł. Nie będzie drugiej dobrej drogi dojazdowej do Szczecina - usłyszał reporter RMF FM od jednego z mieszkańców. Tak naprawdę, to ja do końca nie wiem, co sądzić o tym. Mam wrażenie, że władze nas dobrze nie informują o plusach i minusach tego pomysłu - dodaje jedna z mieszkanek.

W Faktach RMF FM odwiedzamy dziś teren Międzyodrza, gdzie szukamy odpowiedzi na te i inne pytania.