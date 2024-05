Występ szefa amerykańskiej dyplomacji został skrytykowany przez niektórych komentatorów i dziennikarzy jako nieprzystający do sytuacji, kiedy Ukraina mierzy się z nową rosyjską ofensywą na Charków, a w części Kijowa brakuje prądu.



"Mogę wam powiedzieć, że ludzie, którzy myślą, że to jest fajne, to nie ci, którzy są pod nieprzerwanym bombardowaniem i ostrzałem we wschodniej Ukrainie, których są miliony" - skomentował na portalu X korespondent "Financial Times" Christopher Miller.

Blinken przebywa od wtorku w Kijowie z niezapowiedzianą dwudniową wizytą. Spotkał się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem.

Na razie Blinken nie ogłosił żadnych kolejnych inicjatyw wsparcia dla Ukrainy lub pakietów broni. Rzecznik Departamentu Stanu Vedant Patel zasugerował jednak, że może to nastąpić w drugim dniu wizyty.