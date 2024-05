16:30

Opóźnienia dostaw uzbrojenia dla broniącej się przed agresją Rosji Ukrainą prowadzą do pogorszenia sytuacji na froncie - oświadczył szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba na wspólnej konferencji prasowej ze składającym wizytę na Ukrainie sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem.

Każde opóźnienie w dostawach prowadzi do niepowodzeń na froncie. Taka jest ogólna zasada. (...) Doceniamy szczere zobowiązanie Stanów Zjednoczonych do zrekompensowania opóźnień w dostawach nowymi deklaracjami i nowymi dostawami i dlatego tak bardzo skupiłem się na kwestii harmonogramu w naszych rozmowach i w moich uwagach wstępnych. Ale to nie dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych - powiedział Kułeba.

Szef ukraińskiej dyplomacji wezwał kraje, które stoją po stronie Kijowa, do złożenia nowych oświadczeń o pomocy i dostawach broni.

Kiedy ukraiński piechur lub artylerzysta ma wszystko, czego potrzebuje, wygrywamy. Za każdym razem, gdy występują opóźnienia w dostawach i niedobory, nie wygrywamy. Prawo wojny jest okrutne, ale bardzo jasne - podkreślił minister spraw zagranicznych Ukrainy.

15:43

Rosyjski atak na Mikołajów. Sześć osób zostało rannych - podaje Ukrinform.