Pod pozorem "pomocy finansowej i oddłużania" oszukali setki klientów z całej Polski. Członkowie rozbitej przez śląską policję grupy przestępczej wyłudzili ponad 15,5 mln zł.

Pięć osób usłyszało zarzuty / Śląska policja /

Zarzuty przedstawiono pięciu osobom w wieku od 35 do 40 lat.

Jak opisała mł. asp. Andżelina Rochowiak z zespołu prasowego śląskiej policji, do przestępstw dochodziło od 2015 do 2017 r. Sprawcy stworzyli sieć punktów pośrednictwa kredytowego i doradztwa finansowego, a swoją działalność reklamowali jako "oddłużeniową". Rozprowadzali ulotki i ogłoszenia, kierując ofertę przede wszystkim do osób zadłużonych, obciążonych negatywnymi wpisami w Biurze Informacji Kredytowej, którym banki odmawiały finansowania. W reklamach zapewniali o możliwości uzyskania kredytu mimo trudnej sytuacji finansowej.

Na spotkaniach w siedzibach pośrednictwa doradcy zapewniali, że są w stanie "usunąć złe wpisy" w BIK i "odbudować zdolność kredytową". Jednocześnie nakłaniali klientów do uiszczania wysokich opłat za swoje usługi. Warunkiem uzyskania środków było także przyprowadzenie osoby wspomagającej - kogoś z dobrą historią kredytową, kto formalnie zaciągał kredyt. Według deklaracji oszustów po kilku miesiącach umowa miała zostać przepisana na faktycznego zainteresowanego - relacjonowała mł. asp. Rochowiak.

W rzeczywistości klienci podpisywali wiele wniosków kredytowych, często nie wiedząc, co zawierają dokumenty. Z uzyskanych pieniędzy sprawcy tworzyli tzw. fundusz zabezpieczający, którym przez pewien czas spłacali raty - by ukryć oszustwo i zyskać zaufanie ofiar. Po kilku miesiącach przestawali regulować zobowiązania, a kredytobiorcy nagle dowiadywali się o gigantycznym, niespłaconym długu, który spadał na nich lub na "osobę wspomagającą".

Wobec podejrzanych prokurator zastosował policyjny dozór, poręczenia majątkowe i zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi. Na ujawnionych w toku postępowania i stanowiących własność podejrzanych udziałach w nieruchomościach o wartości blisko miliona złotych ustanowił zabezpieczenie majątkowe.

Oskarżonym, którzy działali w zorganizowanej grupie przestępczej, a dodatkowo z popełnienia przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodu, grozi do 12 lat więzienia.

Policja przypomina, że osoby, które utraciły zdolność kredytową, powinny zachować szczególną ostrożność wobec ofert "szybkich kredytów bez BIK" czy "oddłużania"; tego rodzaju ogłoszenia mogą być próbą oszustwa. Każdy podpisany dokument należy dokładnie przeczytać, a w przypadku wątpliwości skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym z zaufanej instytucji - podkreślają policjanci.