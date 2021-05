3 maja katolicy w Polsce obchodzą uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Chociaż jest ważnym dniem, nie jest tzw. świętem nakazanym, więc katolik nie ma obowiązku uczestniczyć we mszy świętej.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Katolik ma obowiązek uczestniczenia we mszy świętej w każdą niedzielę oraz w tzw. święta nakazane.



Tak zwane "święta nakazane", czyli dni, w których katolik ma obowiązek uczestniczenia w mszy świętej, określa prawo kanoniczne. Oprócz niedzieli, pozostałe uroczystości są wymienione w Kodeksie Prawa Kanonicznego w paragrafie nr.1246:

Cytat Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wreszcie Wszystkich Świętych.

Ten przepis więc wskazuje, że 3 maja, kiedy wypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski nie ma obowiązku uczestniczenia we mszy świętej.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski nawiązuje do ważnych dla Polaków wydarzeń: obrony Jasnej Góry w czasie szwedzkiego potopu i do ślubów króla Jana Kazimierza, w których powierzył królestwo opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Kościół zachęca wiernych, aby - mimo że nie mają takiego obowiązku - uczestniczyli w tym dniu we mszy świętej.