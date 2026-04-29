Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko sieciom Black Red White, Żabka Nano oraz Peek & Cloppenburg. Firmy miały nie informować klientów o najniższej cenie z 30 dni przed obniżką, co jest wymagane przez prawo. Każdej z nich grozi kara nawet do 10 proc. obrotu.

Drobny druczek

Urząd poinformował, że obowiązek informowania o najniższej cenie w okresie 30 dni przed obniżką wynika z ustawy wdrażającej przepisy unijnej dyrektywy Omnibus. "Mimo to zdarzają się przypadki nieprawidłowego prezentowania promocji" - wskazał UOKiK.

W przypadku Żabki Polska, problem dotyczy materiałów reklamowych dotyczących oferty w sklepach Żabka Nano. W reklamach promocyjna cena jest wyróżniona, a przekreślona cena opatrzona gwiazdką odsyła do drobnego druku. Tam pojawia się informacja, że przekreślona cena to "najniższa maksymalna z cen obowiązujących 30 dni przed promocją", a szczegóły są dostępne na cenówkach w sklepach.

Według UOKiK taka praktyka nie spełnia wymogów prawa. "Z informacji przekazanych przez przedsiębiorcę wynika, że dochodzi do rozbieżności między najniższą ceną z 30 dni na wywieszce w sklepie, a 'najniższą z maksymalnych cen' w materiałach reklamowych: cena w reklamie bywała wyższa lub niższa od widniejącej na półce" - informuje urząd.

Black Red White: Promocje, które nie zawsze oznaczają oszczędność

Inspekcja Handlowa sprawdziła 454 etykiety cenowe oraz materiały promocyjne w salonach Black Red White. "Nieprawidłowości dotyczyły braku informacji o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed obniżką, a także wprowadzania w błąd co do korzyści cenowej jaką konsument może uzyskać, kupując dany produkt. Konsument tak naprawdę nie oszczędzał, ponieważ cena promocyjna była wyższa lub równa najniższej cenie z 30 dni przed obniżką" - wskazał Urząd.

Przykładowo, cena promocyjna wynosiła 989 zł, cena przekreślona 1439 zł, a najniższa cena w ciągu 30 dni przed promocją - 899 zł. "Cena promocyjna powinna być niższa niż najniższa cena z 30 dni przed obniżką - wtedy faktycznie możemy mówić o korzyści cenowej z promocji. W sytuacji, gdy tak nie jest, komunikat o 'promocji' ma charakter wprowadzający w błąd i jest niezgodny z prawem" - zaznacza UOKiK.

Peek & Cloppenburg: Brak wymaganych informacji na wywieszkach

Inspekcja Handlowa skontrolowała również 240 wywieszek cenowych w sklepach odzieżowych Peek & Cloppenburg. "Wnioski były jednoznaczne: konsument nie był informowany o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Zgodnie z prawem na wywieszce produktu w obniżonej cenie musi się pojawić jego aktualna cena oraz ta, która była najniższą w okresie 30 dni przed obniżką. Obie ceny powinny być przedstawione w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający ich porównanie" - przekazał UOKiK.

Podkreślił, że za niewłaściwe informowanie o obniżkach prezes UOKiK może nałożyć na każdego z przedsiębiorców karę finansową w wysokości do 10 proc. obrotu.