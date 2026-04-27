Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na travelplanet.pl karę wynoszącą niemal 650 tys. zł. Spółka miała wprowadzić klientów w błąd, pokazując nieaktualne lub niepełne ceny na swoich stronach.

Różne ceny wycieczek

Urząd antymonopolowy w komunikacie wyjaśnił, że Travelplanet.pl to agent turystyczny sprzedający wycieczki organizatorów turystyki m.in. przez serwis internetowy. "Informacje o cenie wycieczki, które pojawiły się w wynikach wyszukiwania, wprowadzały konsumentów w błąd, ponieważ po wejściu w szczegóły wyjazdu cena okazywała się inna" - przekazał UOKiK.

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów Prezes UOKiK nałożył na Travelplanet.pl karę w wysokości 647 tys. zł i nakazał spółce zmianę praktyki. Przedsiębiorca będzie musiał również poinformować o decyzji na swojej stronie internetowej i profilach w mediach społecznościowych. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Nawet 4730 zł różnicy

Urzędnicy tylko w ciągu trzech tygodni jednego z badanych okresów wykazali, że na 100 sprawdzonych wycieczek w 47 przypadkach cena widoczna w szczegółach oferty była średnio o 329 zł za osobę wyższa niż w wynikach wyszukiwania.

"Największa różnica dotyczyła wówczas wyjazdu do Dubaju i wynosiła aż 4730 zł. Cena za osobę prezentowana w wynikach wyszukiwania wynosiła 4293 zł, natomiast w szczegółach wycieczki było to 9023 zł" - podał Urząd.

Był problem z ubezpieczeniem

UOKiK zwrócił też uwagę, że ceny, w niektórych przypadkach, nie zawierały obowiązkowych składek na turystyczny fundusz gwarancyjny, choć tę praktykę spółka zmieniła w toku postępowania i obecnie ceny uwzględniają składki.

"Działanie Travelplanet.pl sprawiało, że konsumenci byli wprowadzani w błąd co do ceny imprezy turystycznej. Mogli mieć trudności w rzetelnym porównaniu ofert, a nawet ze znalezieniem wycieczek, które rzeczywiście ich interesowały" - ocenił UOKiK.

Cytowany w komunikacie prezes Urzędu Tomasz Chróstny podkreślił, że cena to jedna z najważniejszych informacji, którymi kierują się konsumenci przy wyborze towarów i usług. "Prezentowanie na stronach internetowych i w wyszukiwarkach aktualnych i kompletnych cen, bez konieczności ich weryfikowania przez konsumentów, to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy" - stwierdził.

Travelplanet.pl nie zgadza się z decyzją UOKiK

Spółka Travelplanet.pl w wydanym oświadczeniu podkreśliła, że nie zgadza się z decyzją UOKiK. "Postępowanie prowadzone przez Prezesa UOKiK rozpoczęło się przed zmianą właścicielską Travelplanet.pl, więc aktualny właściciel nie był stroną zdarzeń, których ono dotyczy" - zaznaczono.

"Zgodnie z warunkami transakcji, wszelkie zobowiązania oraz ewentualne konsekwencje prawne związane ze sprawami wszczętymi przed finalizacją przejęcia pozostają po stronie poprzedniego właściciela" - czytamy w oświadczeniu.

"Travelplanet.pl nie zgadza się z decyzją UOKiK. Spółka będzie się od niej odwoływać i podejmować dalsze kroki prawne. Jednocześnie zaznacza, że Travelplanet.pl, jako agent turystyczny, prezentuje zawsze takie ceny, jakie zostały mu przesłane przez biura podróży, i na żadnym etapie nie wpływa na ich poziom. Tym samym ceny na stronie Travelplanet.pl są takie same jak na stronach biur podróży" - dodano.