Uczniowie z podwójnego rocznika, którzy zostali zakwalifikowani do techników i szkół branżowych utknęli w gigantycznej kolejce do lekarza w poradni Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Sosnowcu. Zaświadczenie lekarskie, które potwierdza zdolność kandydata do pracy w zawodzie to jeden z dokumentów wymaganych od uczniów przy potwierdzeniu woli nauki w technikum lub szkole branżowej. Jeśli uczeń nie ze swojej winy nie wykona badań na czas, będzie mógł dostarczyć zaświadczenie lekarskie do szkoły w późniejszym terminie - to stanowisko Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach. Takie przypadki będą rozstrzygane indywidualnie.

