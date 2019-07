Gigantyczna kolejka przed poradnią Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Sosnowcu. Stoją w niej absolwenci podstawówek i gimnazjów, którzy zakwalifikowali się do techników i szkół branżowych. Muszą zrobić badania lekarskie, a zaświadczenia w ciągu kilku dni dostarczyć do swoich nowych szkół.

/ Gorąca Linia RMF FM

Osoby, które stoją w kolejce, mówią, że to skandal i kompletny brak organizacji. Niektórzy uczniowie z rodzicami byli tu już wczoraj. Udało im się tylko zrobić część badań. Dziś czekają na kolejne.



Co więcej, do poradni w Sosnowcu przyjeżdżają osoby z różnych części regionu, m.in. z Rybnika.



Reporterka RMF FM usłyszała od dyrekcji Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, że w ostatnich dniach w Sosnowcu została zwiększona liczba lekarzy. Teraz pojechała tam badać uczniów sama dyrektorka ośrodka. To zapewne skutek kumulacji dwóch roczników uczniów, którzy ukończyli właśnie podstawówki i gimnazja.