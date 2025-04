W nocy w kraju pogodnie, jedynie na północy początkowo zachmurzenie duże i przelotny deszcz, a nad ranem lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 10 st. C do 15 st. C, chłodniej na północy i na Podhalu: od 5 st. C do 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w obszarach podgórskich porywy wiatru miejscami do 70 km/h, z sektora południowo-wschodniego. W szczytowych partiach Sudetów porywy do 110 km/h, w Tatrach około 80 km/h.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 22 st. C na północnym wschodzie do 28 st. C na południowym zachodzie i miejscami w centrum kraju. Chłodniej lokalnie nad morzem: w rejonie Helu około 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie porywisty, południowo-zachodni i południowy. W rejonach podgórskich porywy do 65 km/h, w Tatrach około 75 km/h, w Sudetach do nawet 110 km/h.

W czwartek w stolicy zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna około 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.