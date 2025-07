Najpóźniej w przyszłym tygodniu szkoły podstawowe muszą wydać nowe, prawidłowe świadectwa uczniom, którzy otrzymali na koniec szkoły błędne świadectwa. Tak deklaruje w rozmowie z reporterem RMF FM minister edukacji Barbara Nowacka. Chodzi o problem uczniów, którzy dostali świadectwa wydrukowane na nieobowiązującym obecnie wzorze. To blokuje teraz ich rekrutację do szkół średnich.

Błędne świadectwa wydało w całym kraju kilkanaście szkół (zdjęcie ilustracyjne) / Szymon Pulcyn / PAP

Brak jednej litery na świadectwie komplikuje uczniów, którzy mają już wakacje, a będą musieli jeszcze raz wrócić do szkoły, tylko po to, by znów odebrać dokument.

Błędne świadectwa wydało w całym kraju kilkanaście szkół. Problem dotyczy około 6 tysięcy uczniów - wylicza resort edukacji narodowej.

Teraz szkoły muszą wydać prawidłowe świadectwa - najpóźniej w przyszłym tygodniu.

Oczekujemy od szkół, że ten błąd poprawią - mówi minister Barbara Nowacka, zapewniając, że nowe świadectwa będą wydane sprawnie.

To nie jest skomplikowana operacja, zajmie kilka dni - twierdzi.

Resort prosi szkoły średnie, żeby nie odrzucały w rekrutacji ucznia ze względu na błędny druk, lecz zwracały się do podstawówek o uzupełnienie dokumentów.

Tego druku nie możemy uznawać, więc szkoły będą musiały go wydrukować jeszcze raz, jeżeli popełniły błąd. Jeżeli szkoła średnia dostanie świadectwo z takim błędem, to musi zwrócić się do szkoły o uzupełnienie dokumentów, ale nie odrzucać ucznia ze względu na błędny druk świadectwa - zaznacza Nowacka.

Błędne świadectwa - na czym polega różnica

MEN poinformowało w poniedziałek, że w roku szkolnym 2024/2025 szkoły podstawowe i ponadpodstawowe są zobowiązane wydawać świadectwa ukończenia szkoły według wzorów określonych w obowiązującym rozporządzeniu ministra edukacji i nauki z 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Komunikat wydało w związku z "docierającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej sygnałami o możliwych błędnie wydanych świadectwach ukończenia szkoły na blankietach niezabezpieczonych przed fałszerstwem oraz z nieaktualnym symbolem".

Resort dodał, że wykaz wzorów stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia i w przypadku świadectw ukończenia szkoły podstawowej obowiązują symbole od MEiN-I/8/1 do MEiN-I/12-SZ/1. MEiN to skrót od nazwy nieistniejącego od 1 stycznia 2024 r. Ministerstwa Edukacji i Nauki. W jego miejsce utworzono dwa resorty: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Resort poinformował, że świadectwo ukończenia szkoły - jako dokument publiczny trzeciej kategorii - ma również zawierać symbol nazwy producenta, rok produkcji i oznaczenie indywidualne blankietu.