​Co najmniej dziewięć osób zginęło w środę z powodu zawalenia się mostu Gambhira w stanie Gudźarat na zachodzie Indii. W momencie katastrofy na wybudowanej 40 lat temu przeprawie znajdowały się samochody - kilka z nich wpadło do rzeki Mahisagar.

Ambulans w Indiach - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do katastrofy doszło, jak donosi NDTV, około godz. 7:30 rano czasu miejscowego w dystrykcie Vadodara w stanie Gudźarat na zachodzie Indii.

Minister zdrowia stanu Gudźarat Rushikesh Patel powiedział, że w momencie zawalenia się części mostu znajdowały się na nim samochody i wiele z nich spadło do rzeki, m.in. dwa vany i dwie ciężarówki. Uratowano co najmniej pięć osób. Najprawdopodobniej 9 osób zginęło.

Most, zbudowany w 1985 roku, znajdował się w ciągu autostrady stanowej.

W dystrykcie Vadodara od kilku dni padały ulewne deszcze.

Z powodu stanu obiektów infrastrukturalnych w Indiach często dochodzi do katastrof na autostradach i miastach. W 2022 r. stuletni most podwieszany spadł do rzeki w Gudźaracie, powodując śmierć co najmniej 132 osób.