"41 posłów EKR, do której należycie (grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów - PAP.), w tym Włosi, głosowało za rezolucją wzmacniającą bezpieczeństwo Europy. Głosowali za Tarczą Wschód. Pomylili się? Nie. Wy zagłosowaliście przeciwko Polsce. Tu nie ma co tłumaczyć. To jest hańba" - napisał Szłapka w kolejnym wpisie.

Dworczyk: "Górę biorą (...) interesy narodowe największych państw"

W rozmowie z PAP europoseł PiS Michał Dworczyk przekonywał, że Prawo i Sprawiedliwość poparło poprawkę dotyczącą Tarczy Wschód, natomiast rzeczywiście zagłosowało przeciwko całej rezolucji dotyczącej białej księgi w sprawie przyszłości europejskiej obrony i miało ku temu "siedem powodów".

Dworczyk zarzucił PE, że zamiast myśleć o rozwiązaniu realnych problemów, zajmuje się "nierealnymi projektami ideologicznymi, gdzie górę biorą (...) interesy narodowe największych państw, jak Niemcy i Francja, oraz chciwość zachodnich koncernów zbrojeniowych".

Niestety tymi wadami była obciążana dzisiejsza rezolucja (...) Dlatego zagłosowaliśmy przeciw jej przyjęciu - powiedział europoseł.

Polityk także na X wymienił najważniejsze powody, dla których PiS zagłosowało przeciwko rezolucji. Po pierwsze - dokument de facto uderza w NATO, które jest jedynym gwarantem bezpieczeństwa państw członkowskich. Po drugie - postuluje on, aby głosowania dotyczące Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony odbywały się kwalifikowaną większością głosów, co godzi w zasadę jednomyślności i sprawia, że kraje UE tracą realny wpływ na własną obronność i stają się "ubezwłasnowolnione". Po trzecie - w rezolucji brakuje zapisów o solidarności w zakresie wydatków państw członkowskich na obronność. Po czwarte - oddaje on kwestie obronności, które są kompetencjami państw członkowskich, w ręce instytucji unijnych, w tym KE i Rady. Po piąte - dokument promuje europejską produkcję sprzętu zbrojeniowego i technologii, co uderza w pozaunijnych partnerów NATO. Po szóste - promuje konfrontacyjną postawę wobec USA. I po siódme - osłabia rodzime przemysły zbrojeniowe państw członkowskich, promując konsolidację i utworzenie Jednolitego Europejskiego Rynku Obronnego.

Polska nie zdecyduje o losie swoich żołnierzy sama?

Europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska przyznała, że także głosowała za poprawką w sprawie Tarczy Wschód, ale przeciwko rezolucji. "Sprzeciwiam się rezolucji w tej sprawie przede wszystkim z uwagi na postulat odejścia od zasady jednomyślności w sprawach obronności" - napisała w oświadczeniu. Jej zdaniem to "bardzo niebezpieczne rozwiązanie", które może oznaczać, że o losie polskich żołnierzy - np. w sprawie wysłania ich na front - decydować będzie można bez udziału Polski. "Nie możemy na to pozwolić" - oświadczyła europosłanka.