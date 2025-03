Rodrigo Duterte – były prezydent Filipin podejrzany o popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości, został w środę przekazany Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu (MTK) w Hadze. Poinformował o tym sam Trybunał.

Były prezydent Filipin Rodrigo Duterte / ROLEX DELA PENA / PAP/EPA

"Rodrigo Roa Duterte, urodzony 28 marca 1945 r., został przekazany MTK - poinformowano w komunikacie kilka minut po wylądowaniu samolotu z byłym prezydentem w Rotterdamie.

79-letni Duterte ma teraz zostać przewieziony do aresztu MTK w nadmorskiej dzielnicy Hagi.

Zwolennicy Duterte zebrani pod więzieniem w Hadze, do którego ma trafić polityk / LINA SELG / PAP/EPA

Przeciwniczka Duterte manifestująca przed siedzibą MTK w Hadze / BART MAAT / PAP/EPA

Polityka zatrzymano we wtorek na międzynarodowym lotnisku w Manili na podstawie nakazu wydanego przez MTK w sprawie zarzutów dotyczących "zbrodni przeciwko ludzkości, zdefiniowanej jako morderstwo". MTK uznał w nakazie aresztowania, że Duterte ponosi odpowiedzialność karną za zabójstwo co najmniej 43 osób podczas brutalnej kampanii antynarkotykowej w okresie od listopada 2011 r., kiedy był on jeszcze burmistrzem miasta Davao na południu Filipin, do marca 2019 r., czyli już w czasie swej prezydentury.

Według danych rządu Filipin do końca kwietnia 2021 r. siły bezpieczeństwa tego państwa zabiły podczas tajnych operacji 6117 osób, zwłaszcza biednych mężczyzn podejrzanych o posiadanie narkotyków. Prokuratorzy MTK szacują liczbę ofiar śmiertelnych na 12-30 tys.

W marcu 2018 r. Duterte podjął decyzję, że Filipiny nie będą już państwem-stroną Statutu Rzymskiego MTK, dzięki czemu - według krytyków - chciał uniknąć osobistej odpowiedzialności za swoje zbrodnie. Zgodnie z procedurą wystąpienia ze Statutu MTK zachowuje jednak jurysdykcję dotyczącą czynów zabronionych, które zostały popełnione w okresie członkostwa danego państwa - czyli, w tym przypadku, od 2016 do 2019 r., gdy decyzja o wystąpieniu Filipin nabrała mocy prawnej.