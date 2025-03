20 kwietnia, Wielkanoc - ten termin pojawia się najczęściej w rosyjskich mediach jako data możliwego spotkania Władimira Putina i Donalda Trumpa. Wygląda na to, że Moskwa chciałaby jak najdłużej odkładać spotkanie przywódców.

Zniszczenia wojenne w Ukrainie / STATE EMERGENCY SERVICE HANDOUT / PAP/EPA

Kreml omawia możliwość zorganizowania spotkania prezydentów Rosji i USA, Władimira Putina i Donalda Trumpa w kwietniu albo w maju - napisał w środę portal Moscow Times, powołując się na przedstawicieli rosyjskich władz. Najwięcej mówi się o terminie wielkanocnym.

W tym roku kościoły zachodnie i wschodnie obchodzą Wielkanoc tego samego dnia, tj. 20 kwietnia. Źródła Moscow Times przyznały, że na Kremlu omawiana jest propozycja zorganizowania spotkania w okolicach tego święta.

Moskwa chce uzyskać jak najwięcej

Moskwa chciałaby jak najdłużej odkładać w czasie spotkanie liderów, by uzyskać jak największe ustępstwa ze strony Waszyngtonu w zamian za wstrzymanie działań zbrojnych, gdyż obecnie "czas gra na korzyść Kremla" - przekazali rozmówcy portalu.

Najbardziej prawdopodobne miejsce spotkania, to Arabia Saudyjska, choć brane są też pod uwagę inne lokalizacje na Bliskim Wschodzie. Szczyt mógłby zgrać się w czasie z planowaną wizytą Trumpa w regionie.

Spotkanie nie odbędzie się później niż w czerwcu - utrzymywał jeden z rozmówców Moscow Times.

Kreml chce też, by oprócz tematu wojny w Ukrainie rozmowy przywódców dotyczyły spraw dwustronnych, takich jak zniesienie sankcji, amerykańskie inwestycje w rosyjskie projekty czy kontrola zbrojeń.

"Waszyngton może stracić zainteresowanie"

Moskwa chciała początkowo, by przygotowania do spotkania liderów trwały od czterech do pięciu miesięcy. Jednak sytuacja na polu bitwy i dynamika na scenie politycznej zmusiły Kreml do przyspieszenia swoich planów - czytamy.

"Jeśli to będzie się zbyt długo przeciągać, Waszyngton może stracić zainteresowanie. Krajowy sprzeciw wobec kontaktów z Moskwą już się nasila w USA, a europejscy partnerzy naciskają. Co więcej, Trump będzie mierzyć się z jeszcze większym wyzwaniem: relacje z Chinami" - powiedziało rosyjskie źródło zbliżone do negocjacji.

Według zachodnich mediów najprawdopodobniej w czwartek na rozmowy z Putinem uda się amerykański wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział w środę, że strona amerykańska tego dnia skontaktuje się z Rosją w sprawie 30-dniowego zawieszenia broni w Ukrainie. Na amerykańską propozycję w tej sprawie Ukraina zgodziła się we wtorek podczas rozmów w Dżuddzie, w Arabii Saudyjskiej.