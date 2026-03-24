Policjanci z Gdańska i Warszawy zatrzymali 54-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna, mający na koncie liczne przestępstwa, został ujęty podczas wizyty w jednej z warszawskich placówek medycznych.

54-letni mieszkaniec Gdańska był od dłuższego czasu poszukiwany przez organy ścigania. Wydano za nim list gończy oraz nakaz doprowadzenia do jednostki penitencjarnej, gdzie miał odbyć karę ponad 2,5 roku pozbawienia wolności.

Mężczyzna był znany policji z rozbojów, oszustw oraz posiadania środków odurzających.



Wspólna akcja policji

Funkcjonariusze szczegółowo przeanalizowali tryb życia poszukiwanego, co umożliwiło zaplanowanie skutecznej akcji. Mimo że mężczyzna starannie się ukrywał, operacyjne ustalenia policjantów pozwoliły na zlokalizowanie go na terenie Warszawy.

Do zatrzymania doszło w momencie, gdy 54-latek pojawił się w stołecznym szpitalu na umówioną wizytę. "Kompletnie zaskoczony mężczyzna nie stawiał oporu" – przekazali policjanci.



Zatrzymany trafił do aresztu śledczego, gdzie rozpocznie odbywanie zasądzonej kary pozbawienia wolności.