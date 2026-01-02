Ministerstwo Obrony Ukrainy poinformowało o rozmieszczeniu dwóch kolejnych systemów obrony powietrznej Patriot, które mają chronić miasta oraz kluczową infrastrukturę kraju. Decyzja jest efektem umów obronnych podpisanych z Niemcami 17 grudnia, opiewających na 1,2 mld euro. Porozumienie obejmuje długoterminowe wsparcie oraz dostawy części zamiennych do systemów.

Kolejne Patrioty trafiły do Ukrainy

Ukraina rozmieściła dwa kolejne systemy Patriot, które mają chronić miasta i infrastrukturę.

To efekt ubiegłorocznej umowy z Niemcami. W tym roku Berlin chce przeznaczyć na pomoc Ukrainie 11,5 mld zł.

Systemy Patriot skutecznie chronią Ukrainę, zestrzeliwując m.in. rosyjskie pociski hipersoniczne.

Jak przypomina Reuters, w sierpniu ubiegłego roku Niemcy poinformowały, że dostarczą Ukrainie dwa systemy Patriot po osiągnięciu porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi. Umowa miała gwarantować Berlinowi, że będzie pierwszy w kolejce po najnowsze systemy obrony przeciwlotniczej.

W lipcu prezydent USA Donald Trump oświadczył, że kraje europejskie przekażą Ukrainie systemy z własnych zapasów, po czym Waszyngton uzupełni je o nowe egzemplarze - przypomniało z kolei Radio Swoboda.

Część systemów przekazanych Ukraińcom przez Niemców sfinansowały Dania, Litwa i Norwegia.

Ukraiński MON wskazał, że Niemcy zobowiązały się przeznaczyć na wsparcie Ukrainy w tym roku 11,5 mld euro.

Patrioty sprawdzają się w obronie kraju

Ukraińcy podkreślają skuteczność systemów Patriot, którym udało się strącić m.in. hipersoniczne pociski Kindżał (lecące nawet 16 tys. km/h) oraz Cyrkon (prędkość 11 tys. km/h).

Od początku pełnoskalowej, rosyjskiej inwazji, nasz wschodni sąsiad otrzymał w ramach pomocy, oprócz Patriotów, również analogiczne systemy od innych producentów: IRIS-T, NASAMS i SAMP/T.