W kościołach w całej Polsce zostały wprowadzone środki ostrożności z powodu pandemii koronawirusa. Biskupi udzielili dyspensy, dzięki której nieuczestniczenie w mszy w niedzielę 15 marca nie jest grzechem.

Zdjęcie ilustracyjne / Dariusz Radzimierski / PAP

Wielu wiernych zdecydowało się na to, żeby w tym dniu nie iść do kościoła. Episkopat zachęca do śledzenia transmisji mszy w mediach.



Na transmisję mszy z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zapraszamy w niedzielę o godzinie 18:00.