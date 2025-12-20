Tomasz Lepper, syn zmarłego lidera Samoobrony Andrzeja Leppera, domaga się od państwa gigantycznego odszkodowania. 46-latek skierował oficjalne pismo do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, żądając rekompensaty za krzywdę, jakiej – jego zdaniem – doznała cała jego rodzina w wyniku głośnej afery gruntowej z 2007 roku.

Tomasz Lepper / Piotr Molecki/East News / East News

W grudniu 2023 roku sąd prawomocnie skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika za nadużycie władzy.

Politycy podrabiali dokumenty, które miały posłużyć do prowokacji wymierzonej w ówczesnego wicepremiera i ministra rolnictwa Andrzeja Leppera.

Obaj skazani trafili do więzienia, lecz zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku i nie doczekał ostatecznego rozstrzygnięcia w tej sprawie, teraz jego syn walczy o uznanie szkody i zadośćuczynienie dla rodziny.

W grudniu 2023 roku sąd prawomocnie skazał Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, byłych szefów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, za nadużycie władzy podczas operacji wymierzonej w Andrzeja Leppera. Sąd ustalił, że w trakcie akcji dochodziło do podrabiania dokumentów, które miały posłużyć do zorganizowania prowokacji wymierzonej w ówczesnego wicepremiera i ministra rolnictwa. Politycy trafili do zakładu karnego, jednak po krótkim pobycie zostali ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Andrzej Lepper był w tej sprawie pokrzywdzonym, lecz nie doczekał ostatecznego rozstrzygnięcia - zmarł w 2011 roku. Jak podaje "Fakt", dziś jego syn walczy o uznanie przez państwo wyrządzonej szkody i wypłatę zadośćuczynienia dla rodziny. Tatę perfidnie wrobili urzędnicy państwowi działający na służbie - mówi w rozmowie z portalem.

Odpowiedzi brak

Syn zmarłego polityka jednak nie uzyskał odpowiedzi ze strony resortu sprawiedliwości. Pismo od mojego adwokata poszło już ponad miesiąc temu. Do tej pory, niestety, nie ma żadnej odpowiedzi. Bardzo się dziwię ministrowi, ponieważ odczuł na własnej skórze, co znaczą bezpodstawne oszczerstwa i gnębienie przez PiS - mówi.

Według Tomasza Leppera sprawa jest oczywista, ponieważ sąd wydał prawomocne wyroki skazujące wobec osób odpowiedzialnych za prowokację. Ojca wrobili perfidnie państwowi urzędnicy na służbie, którzy, jak wiemy, zostali skazani prawomocnymi wyrokami sądu - podkreśla. Jego zdaniem minister sprawiedliwości ma możliwość wypłaty odszkodowania z Funduszu Sprawiedliwości.

Około 4 miliony zł odszkodowania

Kwota, jakiej domaga się rodzina Lepperów, jest niebagatelna. Mogę tylko powiedzieć, że żądamy ok. 4 mln zł, ale szczegóły kwoty chciałbym omówić bezpośrednio w ministerstwie - zaznacza Tomasz Lepper.

Syn byłego szefa Samoobrony apeluje do ministra o osobiste spotkanie i przyznanie rekompensaty. Ojciec był szkalowany i bezpodstawnie oskarżany zarówno za życia, jak i po śmierci - mówi Tomasz Lepper w rozmowie z "Faktem".