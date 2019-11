Senat zdecydował! Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej został wybrany na stanowisko marszałka Senatu. PiS-owi nie udało się przeciągnąć na swoją stronę żadnego z senatorów opozycji. Grodzki uzyskał 51 głosów poparcia.

21:40

Senat wznowił głosowanie nad wyborem wicemarszałków. Senatorowie przeprowadzają głosowanie imienne na kandydaturą Bogdana Borusewicza i tak jak przy wyborze marszałka, wrzucają do ustawionej urny karty z oddanymi głosami.



21:10

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki ogłosił 20-minutową przerwę w obradach, gdyż jest to czas potrzebny na przygotowanie kart do głosowania nad składem Prezydium Senatu.



21:00

Senat po godz. 21. wznowił obrady. Senatorowie wybiorą wicemarszałków Izby, których zgodnie z regulaminem może być nie więcej niż czterech.



W czasie przerwy kluby zgłosiły kandydatów na wicemarszałków Izby. Są nimi Stanisław Karczewski (PiS), Bogdan Borusewicz (PO), Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica) i Michał Kamiński (PSL).

20:01

Pogłoski, że PiS ma nie dostać stanowiska wicemarszałka Senatu są nieprawdziwe - oświadczył we wtorek Tomasz Grodzki (KO) po wyborze na marszałka izby. Ludzie chcieli, żeby było inaczej i dlatego pojęcie rewanżyzmu będzie nam obce - dodał.



Jak mówił, Senat to emanacja różnorodności narodu. Ludzie oczekują od nas zmian i tę zmianę im zapewnimy. W Senacie drzwi będą otwarte dla przyzwoitości, normalności, poszanowania konstytucji i regulaminów Senatu i innych ważnych aktów, natomiast będą zamknięte dla obłudy, kłamstwa niegodziwości i innych negatywnych przypadłości - zadeklarował.

19:56

Za kandydaturą Tomasza Grodzkiego na marszałka Senatu głosowało 43 senatorów PO, 3 senatorów PSL, 2 senatorów Lewicy oraz 3 senatorów niezależnych. Na Stanisława Karczewskiego (PiS) zagłosowało 48 senatorów PiS.



Senator niezależna Lidia Staroń wstrzymała się od głosu.



19:39

W Senacie przerwa w obradach do godz. 20.20; w tym czasie będzie możliwość zgłaszania kandydatów na wicemarszałków Senatu.



Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zarządził godzinną przerwę w obradach izby. W czasie tej przerwy będzie możliwość zgłaszania kandydatur na wicemarszałków Senatu i będziemy procedować nad wicemarszałkami. Przypominam, że zgłoszenie kandydata powinno być podpisane przez co najmniej 10 senatorów i i zgłoszone w gabinecie marszałka Senatu - podkreślił.

19:31

Wznoszę ten gest w chwili triumfu, ale nie mojego. Tę funkcję przyjmuję z wielką pokorą i poczuciem ogromnej odpowiedzialności. Wznoszę ten gest jako przypomnienie czasów, kiedy zwycięstwo było możliwe dzięki "Solidarności", dzięki wielkiej woli całego narodu - powiedział.



Zaznaczył, że przybywa ze Szczecina, który jest "zasiedlony przez odważnych ludzi", który "tworzą mieszankę unikalną w skali naszej ojczyzny". Gdzie nauczyliśmy się, że można, szanując siebie nawzajem, utrzymywać swoje tradycje, żyć w zgodzie, budując dobrobyt zachodnich rubieży Rzeczpospolitej - mówił nowy marszałek Senatu.

19:24

Panie i panowie senatorowie, to jest zwycięstwo demokracji - powiedział we wtorek nowo wybrany marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO) o swoim wyborze w pierwszym wystąpieniu po objęciu funkcji.

19:01

Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej marszałkiem Senatu. Kandydat opozycji wygrał uzyskując 51 głosów poparcia. Stanisław Karczewski dostał 48, jeden senator wstrzymał się od głosu.

18:43

Jak podaje Cezary Tomczyk z Platformy Obywatelskiej, głosowanie na marszałka Senatu wygrał Tomasz Grodzki w stosunku 51:48.



18:41

Jak pisze na Twitterze senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski, na marszałka Senatu został wybrany Tomasz Grodzki. Oficjalne wyniki powinny zostać ogłoszone po godzinie 19.



18:14

Zakończyło się głosowanie na marszałka Senatu. Trwa liczenie głosów. Senat wznowi obrady o godzinie 19.



18:00

Każdy z senatorów otrzymał imienną kartę do głosowania z instrukcją, w jaki sposób głosować.



17:54

Głosowanie jest przeprowadzane imiennie. Każdy z senatorów wrzuca do urny kartkę ze swoim wyborem.



17:50

Rozpoczął się wybór marszałka Senatu.



17:43

Kandydatami na marszałków Senatu są: Stanisław Karczewski (PiS) i Tomasz Grodzki (KO). Trwa przedstawianie kandydatów.



17:40

Senat po przerwie wznowił obrady. Przystąpił do wyboru marszałka izby.



17:36

W nowej kadencji Senatu jako senatorowie niezależni - Lidia Staroń, Wadim Tyszkiewicz i Krzysztof Kwiatkowski - powołujemy koło senatorów niezależnych. W ramach koła w sprawach głosowań osobowych każdy z nas będzie dokonywał wyborów zgodnie ze swoim sumieniem. W sprawach merytorycznych dotyczących ustaw nasze głosowanie będzie poprzedzone dyskusją wewnątrz koła - powiedział Krzysztof Kwiatkowski.



16:43

Barbara Borys-Damięcka ogłasza przerwę w obradach. Senatorowie mogą teraz wybrać kandydatów na marszałka izby wyższej.



16:30

Rozpoczęło się ślubowanie senatorów.



16:29

Postanowiłam na to posiedzenie zaprosić Olgę Tokarczuk, noblistkę. Zadzwoniłam do niej, niczego nie obiecała, ale poprosiła o chwilę zastanowienia. Następnego dnia otrzymałam od niej SMS-a: "Szanowna pani, nie chcę przeszkadzać dzwoniąc w niedzielę. Niestety muszę panią poinformować, że w żaden sposób nie będę mogła przyjechać do Warszawy. Piszę mowę noblowską i mam wiele innych zobowiązań, łącznie z wyjazdem do Francji. Pozdrawiam serdecznie i przesyłam mnóstwo dobrej, jasnej energii naszemu Senatowi. Z szacunkiem: Olga Tokarczuk" - mówiła Borys-Damięcka.

16:27

Marszałek-senior Senatu zaznacza, że izba wyższa ma inicjatywę ustawodawczą i może być aktywny, a nie pasywny, czekający jedynie na decyzje i działania Sejmu.

16:26

Ta X kadencja daje szansę wszystkim senatorom zrealizowania szczytnych celów. To nie partie, rząd czy ślepy traf nas wybrał. Wybrali nas obywatele miast, miasteczek, wsi, osiedli i gmin. To oni nam zaufali, powierzyli nam swoje troski i problemy - mówiła Barbara Borys-Damięcka. Bądźmy im wierni, nie sprawmy im zawodu - podkreśliła marszałek-senior.

16:22

Borys-Damięcka mówi, że Senat był często uważany jako "izba zadumy" - miejsce, w którym jedynie przyklepuje się ustawy z Sejmu. Nie znaczy, że musi być tak dalej. Mamy szansę na zmiany - mówi.

16:18

W imieniu własnym i w imieniu państwa dziękuję wszystkim Polkom i Polakom, którzy stanęli 13 października do wyborów i udzielili nam mandatów - mówi marszałek Senatu. Dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzyliście. W szczególności chciałabym podziękować Polkom i Polakom głosującym za granicami kraju - podkreśliła Barbara Borys-Damięcka.

16:16

Powołuję panią senator Barbarę Borys-Damięcką (Koalicja Obywatelska) na marszałka-seniora Senatu - mówi prezydent.

16:14

Głos opozycji w Senacie był zawsze przez mnie uwzględniany wtedy, kiedy uważałem, że głos ten jest słuszny i służy interesom Rzeczpospolitej - mówił Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że Pałac Prezydencki stoi dla senatorów otwarty i mogą przyjść na rozmowę.

16:10

Prezydent cieszy się, że opozycja nie sprzeciwiała się kandydaturze Elżbiety Witek na stanowisko marszałka Sejmu. Chwali też PSL i Kukiz’15 za to, że ją poparły. Może być inaczej w polskim Sejmie, mam nadzieję, że to pozostanie standardem - mówił Andrzej Duda.

16:08

Senat zawsze był wtedy, gdy Polska była wolna. W prawdziwie suwerennej, wolnej Polsce. Senat niech w niej zostanie - ocenił prezydent.

16:03

Ta frekwencja daje legitymację, by prowadzić dyskusję na temat spraw polskich z podniesioną głową - mówił Andrzej Duda, odnosząc się do rekordowo wysokiej frekwencji w wyborach parlamentarnych.

Cieszę się, że w parlamencie jest reprezentowane tak szerokie spektrum polityczne - podkreśla.

16:02

Senatorowie odśpiewali Hymn Polski. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna przemówienie.



16:00

Rozpoczyna się inauguracyjne posiedzenie X kadencji Senatu.