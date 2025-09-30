Tylko do końca roku w sklepach ALDI będą dostępne jajka z chowu klatkowego. W 2026 r. mają one nie być używane również w produktach marek własnych tej sieci.

Logo Aldi / Rajek/Shutterstock / Shutterstock

Sieć przypomina w komunikacie, że plan odejścia od jaj "trójek" z chowu klatkowego został przez nią przyjęty już w 2016 r., a teraz zostanie całkowicie zrealizowany. Ma to być odpowiedź na oczekiwania klientów.



Według badań Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat z grudnia 2024 roku, na które powołuje się ALDI, ponad 80 proc. konsumentów jest zdania, że chów klatkowy nie zapewnia kurom odpowiednich warunków.

Od 2026 r. na półkach sklepów ALDI będą dostępne trzy rodzaje jajek - ściółkowe, wolnowybiegowe lub ekologiczne.

Kod na jajku / Maria Samczuk, Mateusz Krymski / PAP

Chodzi również o jajka używane do produkcji makaronów i sosów

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Decyzja ALDI ws. rezygnacji z jaj "trójek" obejmuje też produkty marek własnych - np. makarony czy sosy. Sieć deklaruje, że już teraz większość z nich zawiera jaja z chowów innych niż klatkowy.

Odpowiedzialne kształtowanie asortymentu jaj to jeden z elementów naszej międzynarodowej polityki zakupowej dotyczącej dobrostanu zwierząt - podkreśla Katarzyna Bawoł, kierowniczka Działu Jakości i Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa w ALDI Polska.

Wycofanie jaj z chowu klatkowego to ważny krok, który pozwala zapewnić naszym klientom produkty najwyższej jakości i świeżości, jednocześnie wspierając bardziej humanitarne praktyki hodowlane - dodaje.

"Produkcja jaj z chowu alternatywnego stale rośnie"

Co siedzi w jajku? / Maria Samczuk , Małgorzata Latos , Mateusz Krymski / PAP

Najnowszy komunikat ALDI to ważna i bardzo dobra wiadomość, nie tylko z perspektywy poprawy dobrostanu kur niosek. To też istotna informacja dla klientów sieci, świadcząca o zaangażowanym podejściu do kwestii warunków chowu zwierząt. Jest to również kolejny dowód na to, że branża detaliczna poważnie traktuje deklaracje w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu - ocenia Paweł Rawicki, prezes Stowarzyszenia Otwarte Klatki.

Produkcja jaj z chowu alternatywnego w Polsce stale rośnie, co sprawia, że ta część rynku jest coraz stabilniejsza. Jak dotąd nie miały miejsca żadne sytuacje, które skutkowałyby powrotem sieci handlowych do sprzedaży jaj klatkowych, mimo wyzwań po drodze związanych na przykład z grypą ptaków - dodaje.