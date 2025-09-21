Sieć sklepów KiK wycofuje ze sprzedaży produkt, który stanowi zagrożenie chemiczne. Chodzi o klapki damskie marki Clogs.

KiK wycofuje ze sprzedaży damskie klapki marki Clogs / Shutterstock

Komunikat dot. wycofywanego produktu pojawił się na stronie firmy.

Niebezpieczny przedmiot to: Clogsy damskie z nadrukiem, WGR 899, numer artykułu: 1201473 P255043. Były sprzedawane w obniżonej cenie 18,00 zł.

Wycofane klapki damskie / KiK /

Etykieta wycofanych klapek / KiK /

Sprzedawca wskazuje, że "produkt stanowi zagrożenie chemiczne w odniesieniu do niektórych substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, ponieważ przekracza maksymalną dopuszczalną ilość 1 mg/kg (dibenzo(a,h)antracen)".

Nabywców poprszono o zaprzestanie używania produktu i zwrócenie go do sklepu. Koszt zakupu zostanie zwrócony.

W razie pytań, sprzedawca prosi o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@kik.pl.