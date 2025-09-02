Centrum Konsumenta w Hamburgu złożyło pozew przeciwko firmie Mondelez, właścicielowi marki Milka, w Sądzie Okręgowym w Bremie. Jak potwierdził sąd agencji informacyjnej dpa, zarzut dotyczy nieuczciwej konkurencji. Organizacje konsumenckie nie kryją rozczarowania: nowa tabliczka Milki waży 90 zamiast dotychczasowych 100 gramów, ale informacji na opakowaniu brak.
Wielu konsumentów kupuje czekoladę Milka od wielu lat w znanym opakowaniu i zakłada, że ilość zawartości się nie zmieniła. Jednak są oni wprowadzani w błąd, ponieważ wiele rodzajów zawiera teraz tylko 90 gramów w tej samej lub nawet wyższej cenie - mówi, cytowany przez portal Tagessschau, Armin Valet, ekspert ds. żywności w Centrum Konsumenta w Hamburgu.
Instytucja ta od dłuższego czasu obserwuje zjawisko "shrinkflation", czyli zmniejszania zawartości opakowań przy zachowaniu ich rozmiaru i często tej samej ceny. Na swojej stronie internetowej organizacja udostępnia zestawienie produktów, które dotknęła ta praktyka. Na liście jest ponad 1000 produktów.
W przypadku Milki różnicę w wadze tabliczek można zauważyć wyłącznie przy bezpośrednim porównaniu. Opakowanie i design pozostają niemal identyczne, a sama tabliczka czekolady jest zaledwie o milimetr cieńsza. Dla wielu klientów tak subtelna zmiana jest praktycznie niedostrzegalna podczas codziennych zakupów.
Według Centrum Konsumenta kluczowym problemem jest brak wyraźnej, łatwo zauważalnej informacji na temat zmiany gramatury. Owszem, informacja o wadze znajduje się z przodu opakowania, ale jest niewielka i często przysłonięta przez kartony na sklepowych półkach.
Maleńki nadruk z liczbą nie wystarczy. Kto oferuje mniej produktu w tym samym opakowaniu, musi jasno i nie do przeoczenia o tym poinformować - podkreśla Valet.
Ekspert domaga się od rządu federalnego wiążących przepisów dotyczących kurczących się zawartości opakowań. Według niego producenci powinni być zobowiązani do umieszczania ostrzeżenia przez co najmniej sześć miesięcy, a rozmiar opakowania powinien być proporcjonalnie zmniejszany wraz z zawartością.
Mondelez, właściciel marki Milka, podkreśla, że przejrzystość wobec klientów jest dla firmy kluczowa. Dlatego podajemy nowe wagi każdej tabliczki wyraźnie na opakowaniu produktu - zapewnia rzeczniczka Mondelez Niemcy. Firma informuje, że klienci byli powiadamiani o zmianach również w mediach społecznościowych, a na stronie internetowej Milka dostępne jest zawsze aktualne zestawienie wszystkich tabliczek, rodzajów i wag.
Mondelez tłumaczy zmianę gramatury rosnącymi kosztami produkcji, zwłaszcza ceną kakao. Na przykład ceny kakao w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy prawie się potroiły i osiągnęły rekordowy poziom - wyjaśnia firma. Według danych z giełdy we Frankfurcie, obecna cena za tonę kakao wynosi nieco poniżej 7 700 dolarów, choć w grudniu ubiegłego roku osiągnęła aż 12 850 dolarów.