Centrum Konsumenta w Hamburgu złożyło pozew przeciwko firmie Mondelez, właścicielowi marki Milka, w Sądzie Okręgowym w Bremie. Jak potwierdził sąd agencji informacyjnej dpa, zarzut dotyczy nieuczciwej konkurencji. Organizacje konsumenckie nie kryją rozczarowania: nowa tabliczka Milki waży 90 zamiast dotychczasowych 100 gramów, ale informacji na opakowaniu brak.

Organizacje konsumenckie w Niemczech pozywają producenta czekolady Milka za nieuczciwą konkurencję / Shutterstock

Wielu konsumentów kupuje czekoladę Milka od wielu lat w znanym opakowaniu i zakłada, że ilość zawartości się nie zmieniła. Jednak są oni wprowadzani w błąd, ponieważ wiele rodzajów zawiera teraz tylko 90 gramów w tej samej lub nawet wyższej cenie - mówi, cytowany przez portal Tagessschau, Armin Valet, ekspert ds. żywności w Centrum Konsumenta w Hamburgu.

Instytucja ta od dłuższego czasu obserwuje zjawisko "shrinkflation", czyli zmniejszania zawartości opakowań przy zachowaniu ich rozmiaru i często tej samej ceny. Na swojej stronie internetowej organizacja udostępnia zestawienie produktów, które dotknęła ta praktyka. Na liście jest ponad 1000 produktów.

W przypadku Milki różnicę w wadze tabliczek można zauważyć wyłącznie przy bezpośrednim porównaniu. Opakowanie i design pozostają niemal identyczne, a sama tabliczka czekolady jest zaledwie o milimetr cieńsza. Dla wielu klientów tak subtelna zmiana jest praktycznie niedostrzegalna podczas codziennych zakupów.

Zarzut: brak jasnej informacji dla konsumentów

Według Centrum Konsumenta kluczowym problemem jest brak wyraźnej, łatwo zauważalnej informacji na temat zmiany gramatury. Owszem, informacja o wadze znajduje się z przodu opakowania, ale jest niewielka i często przysłonięta przez kartony na sklepowych półkach.

Maleńki nadruk z liczbą nie wystarczy. Kto oferuje mniej produktu w tym samym opakowaniu, musi jasno i nie do przeoczenia o tym poinformować - podkreśla Valet.

Ekspert domaga się od rządu federalnego wiążących przepisów dotyczących kurczących się zawartości opakowań. Według niego producenci powinni być zobowiązani do umieszczania ostrzeżenia przez co najmniej sześć miesięcy, a rozmiar opakowania powinien być proporcjonalnie zmniejszany wraz z zawartością.

Odpowiedź Mondelez: "Przejrzystość jest dla nas priorytetem"

Mondelez, właściciel marki Milka, podkreśla, że przejrzystość wobec klientów jest dla firmy kluczowa. Dlatego podajemy nowe wagi każdej tabliczki wyraźnie na opakowaniu produktu - zapewnia rzeczniczka Mondelez Niemcy. Firma informuje, że klienci byli powiadamiani o zmianach również w mediach społecznościowych, a na stronie internetowej Milka dostępne jest zawsze aktualne zestawienie wszystkich tabliczek, rodzajów i wag.

Mondelez tłumaczy zmianę gramatury rosnącymi kosztami produkcji, zwłaszcza ceną kakao. Na przykład ceny kakao w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy prawie się potroiły i osiągnęły rekordowy poziom - wyjaśnia firma. Według danych z giełdy we Frankfurcie, obecna cena za tonę kakao wynosi nieco poniżej 7 700 dolarów, choć w grudniu ubiegłego roku osiągnęła aż 12 850 dolarów.