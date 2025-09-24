Mary Berry, gwiazda brytyjskich programów kulinarnych, postanowiła rozstrzygnąć spór, który od lat dzieli Brytyjczyków i Amerykanów - gdzie najlepiej trzymać jajka: w lodówce czy na kuchennym blacie. Z artykułu dowiesz się również, czy można jajka mrozić i jak rozpoznać te najświeższe.

Jak przechowywać jajka? Najlepiej "po amerykańsku" - radzi Mary Berry, gwiazda brytyjskich programów kulinarnych / Shutterstock

W Wielkiej Brytanii od dawna panuje zwyczaj, by zostawiać jajka na blacie kuchennym, w temperaturze pokojowej. Tymczasem w USA - podobnie jak w Polsce - niemal każdy trzyma jaja w lodówce. Mary Berry w swojej książce "Mary Berry’s Complete Cookbook" opowiedziała się po stronie Amerykanów.

"Przechowuj jajka w lodówce umieszczone w wytłaczance (z dala od produktów o intensywnym zapachu, aby nie wchłaniały smaków i zapachów przez skorupki)" - doradziła.

Dodała też praktyczną wskazówkę: "Jeśli położysz je ostrzejszą stroną w dół, żółtko pozostanie na środku białka. Koniecznie wykorzystaj je przed datą przydatności do spożycia".

Dlaczego należy trzymać jajka w lodówce?

Specjaliści podkreślają, że przechowywanie jajek w temperaturze 4 st. C lub niższej gwarantuje ich świeżość na dłużej. Trzeba jednak pamiętać, by nie trzymać jajek na drzwiach lodówki, bo częste otwieranie powoduje wahania temperatury.

Jenna Kelly, ekspertka z firmy szkoleniowej Essential Food Hygiene, zaleca, by jajka po zakupie jak najszybciej włożyć do lodówki - unikniemy w ten sposób wspomnianych wahań temperatury, które powodują osadzanie się wilgoci na skorupce, a co za tym idzie, namnażanie się bakterii. Choć skorupka chroni jajko, woda może ułatwiać bakteriom przedostanie się do środka przez mikropory.

Czy można mrozić jajka?

Mary Berry twierdzi, że jajka można mrozić, jednak bez skorupki. W "Mary Berry’s Ultimate Cookbook" napisała: "Surowe jajka bez skorupki bardzo dobrze nadają się do zamrażania i mogą być przechowywane do sześciu miesięcy".

Jak to zrobić? Wbij jajka do miseczki i delikatnie ubij widelcem, aż żółtko połączy się z białkiem. Dodaj odrobinę soli, jeśli będziesz używać je do dań wytrawnych (sól zapobiega gęstnieniu żółtek po rozmrożeniu). Dodaj cukru, jeśli będziesz używać do dań słodkich. Jeśli zamrażasz same białka, nie trzeba nic dodawać. Następnie przelej przygotowane jajka do szczelnych pojemników lub woreczków do zamrażania. Możesz też porcjować jajka w takich ilościach, w jakich będziesz potrzebować.

Jak je rozmrażać? Autorka radzi, by "rozmrażać w temperaturze pokojowej". Po rozmrożeniu należy delikatnie wymieszać je przed użyciem. "Dania na bazie jajek, takie jak tarty, kremy czy musy, również można zamrażać" - pisze ekspertka.

Jak rozpoznać świeże jajko?

Berry przypomina, by zawsze patrzeć na etykiety. W Polsce symbolem, który oznacza, że jajka spełniają normy bezpieczeństwa żywności, jest numer identyfikacyjny na skorupce jajka. Jest on zapisany w formie kodu zaczynającego się od cyfry określającej sposób hodowli kury.

0 - kury z chowu ekologicznego

1 - kury z wolnego wybiegu

2 - kury z chowu ściółkowego

3 - kury z chowu klatkowego

Po tej cyfrze znajduje się kod kraju pochodzenia (PL dla Polski) oraz numer zakładu i gospodarstwa, gdzie jajka zostały wytworzone. Ten kod jest gwarancją, że jajka zostały wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi i bezpieczeństwa żywności.

Ważny jest też wygląd skorupki - wybieraj jajka: czyste i suche, bez pęknięć, plam lub nalotów oraz jednolite kolorystycznie. Nierówności na skorupce mogą świadczyć o starszych lub uszkodzonych jajach. Świeże jajka powinny znajdować się w nienaruszonym opakowaniu. W przypadku jajek znaczenie ma waga: świeże jajka są zwykle cięższe w porównaniu do starszych, ponieważ z czasem jajko traci wodę.

"Jeśli to możliwe, wybieraj jajka ekologiczne lub z wolnego wybiegu: nie tylko jest to wybór bardziej etyczny, ale wyższe standardy dobrostanu zwierząt przekładają się również na smak. Bez względu na to, które kupisz, wybieraj te z najdłuższą datą przydatności do spożycia i sprawdź, czy żadne nie są uszkodzone ani popękane" - radzi królowa brytyjskiej kuchni.

Test na świeżość jajka

Po zakupie jajka można zrobić test na świeżość. Jest ich kilka:

1. Włóż jajko do szklanki z wodą.

Świeże - opada na dno i leży płasko.

Nieco starsze, ale nadal jadalne - opada, ale jeden koniec lekko się unosi.

Stare - unosi się na powierzchni (należy bezwzględnie wyrzucić).

2. Test węchowy po rozbiciu.

Świeże jajko nie ma zapachu.

Zepsute jajko pachnie kwaśno lub siarkowodorowo

3. Wygląd białka i żółtka.

Świeże jajko: białko jest gęste, żółtko wypukłe i zwarte.

Starsze jajko: białko jest rzadsze, żółtko rozlewa się i płasko leży.

4. Sprawdzanie skorupki:

Świeża skorupka jest czysta, sucha i nieuszkodzona.

Pęknięcia, nierówności, plamy mogą wskazywać na niższą jakość lub ryzyko bakterii.