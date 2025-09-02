Dobre wieści dla beneficjentów programu Czyste Powietrze! Wszystkie kotły na pellet, które niedawno zostały czasowo zawieszone na liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), ponownie uzyskały prawo do dofinansowania. Decyzję ogłosił Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czyste Powietrze: Kotły na pellet na liście, jak złożyć wniosek o dofinansowanie? / Shutterstock

Kotły na pellet znów z dofinansowaniem

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował we wtorek, że wszystkie kotły na pellet, które wcześniej zostały czasowo zawieszone na liście zielonych urządzeń i materiałów (ZUM) w programie Czyste Powietrze, wracają do gry. Oznacza to, że właściciele domów, którzy planują wymianę źródła ciepła na pelletowe, mogą ponownie starać się o wsparcie finansowe.

Decyzja o ponownym dopuszczeniu kotłów została podjęta przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy. Kluczowe okazały się wyjaśnienia od producentów, którzy potwierdzili zgodność swoich urządzeń z wymaganiami programu. Tym samym rozwiano wątpliwości dotyczące możliwości montażu w kotłach niedozwolonych elementów, takich jak ruszt awaryjny czy przedpalenisko.

Tło sprawy: podejrzenia i szybka reakcja

Przypomnijmy, że zawieszenie możliwości uzyskania dofinansowania dla 31 modeli kotłów na pellet nastąpiło dwa tygodnie temu. Powodem były sygnały, że niektóre urządzenia mogą pozwalać na montaż niedozwolonych elementów umożliwiających spalanie innych paliw, na przykład węgla. Takie modyfikacje są niezgodne z regulaminem programu Czyste Powietrze i grożą utratą dofinansowania.

Ruszt awaryjny, który był przedmiotem kontrowersji, pozwala użytkownikom kotłów na spalanie paliw innych niż pellet, co znacznie zwiększa emisję pyłów i zanieczyszczeń. Z punktu widzenia ekologii takie praktyki niweczą efekty transformacji energetycznej i wprowadzają w błąd konsumentów, którzy kupują urządzenia reklamowane jako ekologiczne.

Kontrole bez zastrzeżeń

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podkreśla, że dotychczasowe kontrole prowadzone przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska nie wykazały nieprawidłowości w działaniu kotłów. To właśnie pozytywne wyniki kontroli oraz wyjaśnienia producentów przesądziły o powrocie urządzeń na listę ZUM.

Jednocześnie Fundusz przypomina, że konstrukcja kotłów na biomasę nie może pozwalać na montaż nieautoryzowanych elementów. W przypadku wykrycia takiej możliwości, właściciel urządzenia może stracić prawo do dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze.