34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tuż, tuż. W tym roku odbędzie się on pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Jak będzie wyglądał krakowski finał WOŚP? Kto wystąpi na Rynku Głównym? Co przekazał na licytację prezydent Krakowa Aleksander Miszalski? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

W Krakowie na 34. Finał WOŚP przygotowano mnóstwo atrakcji - m.in. koncerty na Rynku Głównym.

Na ulicach stolicy Małopolski pojawi się aż 2300 wolontariuszy WOŚP.

Sprawdź pełną listę wydarzeń związanych z 34. finałem WOŚP i dołącz do wspólnego grania w Krakowie!

Finał WOŚP w Krakowie. Kto zagra na Rynku Głównym?

Pierwszym muzycznym akcentem krakowskiego finału WOŚP na Rynku Głównym będzie koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Kopalni Soli "Wieliczka" na scenie od strony pomnika Adama Mickiewicza. Rozpocznie ona swój występ o godz. 13.

Kolejne występy artystów będzie można śledzić od godz. 16 obok Wieży Ratuszowej. Jako pierwszy wystąpi zespół Czereśnie. Później scenę przejmie krakowski skład bluesowo-rockowo-jazzowy Mr Lonely.

Mieszankę rocka, reggae, ska i folku zaprezentuje na Rynku Głównym Leniwiec. Około godziny 18.30 widzów rozgrzeje Pull the Wire, punkrockowy zespół z Żyrardowa.

Po 19.00 na scenie krakowskiego finału WOŚP zagości łączący pokolenia projekt nagrodzony Fryderykiem - Czesław Mozil i Grajkowie Przyszłości.

Na koniec wieczoru na scenie obok Wieży Ratuszowej pojawią się klasycy polskiego rocka - zespół Closterkeller.

"Spotykamy się, by czynić dobro". Prezydent Krakowa zachęca do wspierania WOŚP

Kraków gra do końca świata i o jeden dzień dłużej! Zapraszam wszystkich mieszkańców oraz gości na koncert i tradycyjne "światełko do nieba" 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Krakowie. Spotykamy się w niedzielę, 25 stycznia na Rynku Głównym o godz. 16.00, by wspólnie czynić dobro - zachęca prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

Zachęcam także do udziału w aukcjach organizowanych przez miejskie jednostki i instytucje. Środki zebrane w ten sposób zostaną przekazane na pomoc dzieciom z chorobami przewodu pokarmowego - podkreśla następca Jacka Majchrowskiego.

2300 wolontariuszy WOŚP na ulicach Krakowa

Na ulicach Krakowa pojawi się w dniu 34. finału WOŚP ok. 2300 wolontariuszy. Na Rynku Głównym będzie można spotkać słynną grupę krakowskich golden retrieverów. Sympatyczne psy przyciągają uwagę mieszkańców i turystów i w ten sposób zachęcają do wspierania WOŚP.

Wydarzenia związane z WOŚP odbywać się będą 25 stycznia w różnych punktach Krakowa. W okolicach Galerii Kazimierz wystartuje w samo południe 13. Bieg Wielkich Serc.

Mały Rynek w dniu 34. finału WOŚP opanuje Złombol. To auta produkowane w dawnym bloku wschodnim, które od 2007 roku przemierzają Europę i świat, zbierając środki dla domów dziecka. Będzie można obejrzeć je z bliska, a nawet usiąść za kierownicą.

Pełna lista krakowskich wydarzeń w ramach 34. finału WOŚP jest dostępna TUTAJ.

Gotowanie, krwiobus i porady lekarskie w dniu finału WOŚP

Na Rynku Głównym na mieszkańców Krakowa i turystów będą czekać nie tylko koncerty. Staną tam namioty z atrakcjami dla osób w każdym wieku.

Gastro-Rental i Przyjaciele zaproszą na wyjątkowe dania przygotowywane przez kucharzy z najlepszych krakowskich restauracji i hoteli. Dietetycy podpowiedzą, jak zdrowo się odżywiać, skomponować zbilansowany posiłek oraz lunchbox, a także co jeść, żeby dobrze się czuć. O zdrowie zadbają również lekarze, dentyści i fizjoterapeuci, którzy podzielą się swoją wiedzą i poradami.

Na Rynku Głównym stanie także krwiobus, w którym będzie można oddać krew.

Kraków gra z WOŚP. Te licytacje zwracają uwagę!

Nieodłącznym elementem WOŚP, który zawsze budzi emocje i cieszy się dużą popularnością, są charytatywne licytacje. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski wystawił w tym roku m.in. udzielenie ślubu na Wawelu. "Nie musicie być mieszkańcami Krakowa, aby stać się częścią tej wyjątkowej historii! Ślub będzie miał charakter oficjalnej ceremonii cywilnej i zostanie udzielony przez Prezydenta Miasta Krakowa Aleksandra Miszalskiego - pierwszego urzędnika podwawelskiego grodu. To rzadko spotykana okazja, aby w tak niezwykłej scenerii połączyć swoje losy przed osobą symbolizującą ciągłość władzy i dziedzictwo miasta, w którym każdy kamień opowiada swoją historię" - czytamy w opisie aukcji.

Fani dwóch kółek mogą wesprzeć WOŚP, licytując rowerową przejażdżkę po Krakowie z prezydentem miasta. "Przed przejażdżką Prezydent Miasta Krakowa zaprosi Zwycięzcę (Zwyciężczynię) wraz z osobą towarzyszącą do swojego Gabinetu w krakowskim Magistracie na spotkanie przy kawie, a następnie spod Pałacu Wielopolskich wycieczka wyruszy w kilkukilometrową trasę po Krakowie według koncepcji Pana Prezydenta" - wyjaśniono w opisie aukcji.

Kolejna krakowska aukcja w ramach 34. finału WOŚP może być nie lada gratką dla melomanów. Wylicytować można wstęp za kulisy wybranego koncertu w ramach 19. edycji Festiwalu Muzyki Filmowej. "Przewidujemy oprowadzanie po koncertowej lokalizacji, wstęp za kulisy, obserwację próby i rozmowę z artystami. Voucher umożliwi więc niezapomniane doświadczenie poznania Festiwalu Muzyki Filmowej od kuchni" - zachęca KBF.

WOŚP zadba o zdrowie najmłodszych

Celem 34. Finału WOŚP jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Jego hasło przewodnie brzmi: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci".

W ciągu 33 Finałów WOŚP zebrała blisko 2,6 miliarda złotych i kupiła blisko 81 tysięcy urządzeń.

