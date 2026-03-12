W Krakowie otwarto wyjątkową wystawę, na której dzieci mogą bawić się eksponatami, przebierać w kolorowe stroje i tworzyć własne dzieła. Ekspozycja "Dzikie harce. Wystawa dla dużych i małych" w Cricotece zaprasza zarówno najmłodszych, jak i dorosłych do wspólnej zabawy i odkrywania sztuki.

Cricoteka w Krakowie / Shutterstock

Więcej ciekawych i aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

W sali wystawienniczej Cricoteki na odwiedzających czekają namiot, oryginalne zabawki, kolorowe przebrania oraz kartki do rysowania. Wystawa została zaprojektowana tak, by zachęcać do aktywnego uczestnictwa - można rysować, przebierać się, komponować dźwięki, bawić się światłem i cieniem.

Drzwi prowadzące na ekspozycję wyglądają jak szafa, co nawiązuje do twórczości Tadeusza Kantora, dla którego szafa była symbolem wyobraźni i podróży.

Autorami prac są współcześni artyści: Joanna Bronisławska (Asia Mina), Bartek Buczek, Justyna Mazur-Kiwer, Justyna Mędrala oraz duet Marta Sala i Cheong Kin Man. Dzieła powstały podczas warsztatów i konsultacji z ponad 20 dziećmi w wieku 6-12 lat, które podsuwały pomysły i inspirowały artystów.

Wszystkie prace są nowymi realizacjami. Każdy artysta i artystka zaprojektowali swoją przestrzeń od początku. Składa się ona z tysięcy elementów. Każdy detal jest albo wytworzony, albo zakupiony, więc proces produkcji był skomplikowany - powiedziała Anna Grajewska, jedna z kuratorek wystawy.

Alternatywa dla placów zabaw

Kuratorzy podkreślają, że ekspozycja stanowi alternatywę dla tradycyjnych placów zabaw i parków rozrywki, a jej celem jest zachęcanie do wspólnego spędzania czasu i rozwijania kreatywności.

Mamy pewność, że to jest przestrzeń, która będzie odpowiadała na potrzeby dzieci. I jest też bardzo tajemnicza, różnorodna - dodała Justyna Droń.



Dyrektor Cricoteki Natalia Zarzecka zwróciła uwagę na inspirację dzieciństwem w twórczości Kantora. Mam nadzieję, że ta wystawa przyciągnie do nas zupełnie nową publiczność, a stali bywalcy będą mieli możliwość spojrzenia na Cricotekę i twórczość Kantora w trochę inny sposób - powiedziała.



Ekspozycja "Dzikie harce. Wystawa dla dużych i małych" będzie czynna do 11 października.