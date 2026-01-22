Warszawa będzie w najbliższy weekend jednym z wielu polskich miast świętujących finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mieszkańcy stolicy mogą spodziewać się w związku z tym pewnych utrudnień komunikacyjnych.

W weekend w Warszawie odbędą się wydarzenia związane z finałem WOŚP, w tym sobotni Bieg "Policz się z cukrzycą", który spowoduje czasowe zamknięcia ulic i objazdy komunikacji miejskiej.

W niedzielę na błoniach PGE Narodowego zaplanowano wielki finał imprezy. W okolicy będą obowiązywać zakazy parkowania.

Po wieczornym "Światełku do nieba" uruchomione zostaną dodatkowe autobusy, tramwaje i częstsze kursy metra, by ułatwić powrót uczestnikom wydarzenia.

Utrudnienia zaczną się już w sobotę, gdyż tego dnia ma odbyć się 20. Bieg WOŚP "Policz się z cukrzycą" .

Uczestnicy wystartują o godz. 12:00 z błoni PGE Narodowego.

Pobiegną ulicami Siwca, Wybrzeże Szczecińskie i przez Most Świętokrzyski, zawrócą na ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie i z powrotem wbiegną na most, następnie ulicą Wybrzeże Szczecińskie do Portu Praskiego, gdzie zawrócą i dalej pobiegną ulicami Zamoście, Sokolą, ponownie Wybrzeże Szczecińskie do "starej" Sokolej.

Trasa biegu będzie zamknięta od godziny 11:00 do 14:00.

W tym czasie kierowcy nie przejadą ulicami :

Sokolą i Zamoście, od Targowej do Wybrzeża Szczecińskiego;

Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Szczecińskie, od Okrzei do Mostu Poniatowskiego,

Wybrzeże Kościuszkowskie, od Zajęczej do Tamki;

Tamką, od Dobrej do Wybrzeża Kościuszkowskiego,

Mostem Świętokrzyskim.

Podczas Biegu "Policz się z cukrzycą" objazdami pojadą autobusy linii: 102, 118, 125, 127, 146, 147, 162 i 202.

Niedziela - dzień 34. finału WOŚP

W niedzielę na błoniach PGE Narodowego odbędzie się Wielki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Obowiązuje tam zakaz zatrzymywania.

Od strony nasypu kolejowego i ulicy Zamoyskiego kierowcy nie zaparkują do poniedziałku, 26 stycznia. O tydzień dłużej, do poniedziałku, 2 lutego, zakaz będzie obowiązywał po stronie Alei Zielenieckiej.

Z kolei centralna część parkingu pozostanie niedostępna do poniedziałku, 9 lutego.

Od początku soboty, 24 stycznia, do godziny 6:00 w poniedziałek, 26 stycznia, nie będzie można wjechać na błonia PGE Narodowego.

Zabytkowy tramwaj dowiezie na finał

W niedzielę na błonia stadionu narodowego będzie można dojechać zabytkowym tramwajem.

Linia 34T, w godzinach 12:00-21:00, połączy Plac Narutowicza z centrum i sceną przy stadionie. Przejazd tramwajami 34T będzie darmowy. Zabytkowy tramwaj linii B w godzinach 10:00-18:00 będzie kursował również z Metra Młociny przez Most Skłodowskiej-Curie, ulice Trakt Nadwiślański i Światowida do pętli Winnica.

Przy pętli w Alei Zielenieckiej, w godzinach 13:00-19:00 stanie również nowoczesny wagon Hyundai. Będą się w nim odbywały pokazy pierwszej pomocy z ćwiczeniami prowadzone przez warszawskich tramwajarzy.

Z kolei Miejskie Zakłady Autobusowe przed Muzeum Narodowym, w godzinach 10:00-16:00, będą prezentowały wyremontowanego Ikarusa 280, tzw. "Bizona". W środku zaplanowano muzykę na żywo, a na zewnątrz stanie fotobudka.

34. finał WOŚP. Jak wrócić ze "Światełka do nieba"?

Finał WOŚP zakończy wieczorem symboliczne "Światełko do nieba".

Od godziny 19:30 z Ronda Waszyngtona - zarówno w stronę Gocławia, jak i Winnicy - będą odjeżdżały dodatkowe autobusy linii 509. Na trasy wyjedzie również więcej tramwajów linii 7 i 26. Odpowiednio z Dworca Wschodniego (Kijowska) i z pętli przy Alei Zielenieckiej zabiorą pasażerów w kierunku Placu Narutowicza lub pętli przy stacji metra Młociny.

W stronę Bemowa częściej będą odjeżdżały pociągi metra linii M2.