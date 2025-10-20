W Portugalii rośnie liczba zgłoszeń dotyczących przemocy wobec rodziców ze strony ich dzieci - zarówno nieletnich, jak i dorosłych. Najnowszy raport Portugalskiego Stowarzyszenia Wsparcia dla Ofiar Przemocy (APAV) wskazuje na rekordową skalę tego zjawiska.

/ Shutterstock

Średnio trzy osoby dziennie zgłaszają przypadki przemocy ze strony swoich dzieci.

W ciągu ostatniego roku liczba zgłoszeń przekroczyła tysiąc.

Eksperci wskazują na brutalizację życia społecznego, uzależnienie od mediów społecznościowych oraz fiasko programów wychowawczych jako główne przyczyny problemu.

Jak wynika z najnowszego raportu APAV, każdego dnia do portugalskiej policji lub instytucji społecznych zgłaszają się średnio trzy osoby, które doświadczyły przemocy ze strony swoich dzieci. W ciągu ostatniego roku liczba takich zgłoszeń przekroczyła tysiąc, co stanowi wzrost o ponad 27 proc. w porównaniu z rokiem 2022.

Problem narasta - rzeczywista skala może być większa

Cynthia Silva z APAV podkreśla, że rzeczywista liczba przypadków przemocy wobec rodziców może być znacznie większa. Wielu z nich nie decyduje się na zgłoszenie problemu z obawy przed konsekwencjami lub dalszymi problemami w rodzinie.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Pomocy Społecznej Pracowników Oświaty (ASSP) przyznają, że nigdy wcześniej nie otrzymywali tak wielu informacji o przemocy wobec osób starszych ze strony ich dzieci. Antonio Sena z ASSP wskazuje, że narastający problem to efekt brutalizacji życia społecznego oraz nieskutecznych programów wychowawczych, w których szacunek wobec rodziców i osób starszych nie jest priorytetem.

Media społecznościowe i smartfony jako źródło konfliktów

Eksperci zwracają uwagę, że rosnące uzależnienie młodzieży od mediów społecznościowych i smartfonów przyczynia się do eskalacji konfliktów w rodzinach. W odpowiedzi na te wyzwania, od września w portugalskich szkołach wprowadzono ograniczenia w korzystaniu z telefonów komórkowych przez uczniów.

Badania prowadzone w Portugalii pokazują, że jednym z czynników nasilających spory w rodzinach jest też coraz częstsze zjawisko zamieszkiwania dorosłych dzieci z rodzicami. Eksperci podkreślają, że taka sytuacja sprzyja powstawaniu napięć i konfliktów, które nierzadko przeradzają się w przemoc.