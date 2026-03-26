W Brzegu na Opolszczyźnie doszło do niepokojącego incydentu. Półtoraroczne dziecko opuściło żłobek bez opieki dorosłych. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, malucha zauważył przechodzień tuż obok placówki i natychmiast przekazał go opiekunom. Na szczęście sytuacja zakończyła się szczęśliwie.

Samotne dziecko tuż obok jednego ze żłobków w Brzegu (woj. opolskie) zauważył przechodzień i przekazał opiekunom. Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, wszystko szczęśliwie się skończyło.

Nie ma informacji, aby dziecko odniosło jakieś obrażenia.

O całym zdarzeniu oficjalnie poinformowali rodzice malucha. Po przyjęciu zgłoszenia sprawą zajęła się policja, która prowadzi postępowanie wyjaśniające.

Funkcjonariusze próbują ustalić, jak doszło do tego, że tak małe dziecko mogło samodzielnie opuścić żłobek.



