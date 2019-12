"Zmieniamy biuro. Ale daleko się nie przenosimy, raptem kilka kamienic w stronę Świętokrzyskiej, wciąż na Nowym Świecie" - przyznał w rozmowie z dziennikarzem Interii Łukaszem Szpyrką nowy szef Nowoczesnej - Adam Szłapka. "To są oczywiście oszczędności i racjonalizacja kosztów. Nowoczesna ma przecież problemy finansowe i musimy ciąć koszty" - dodał.

W rozmowie z dziennikarzem Interii Szłapka odpowiedział m.in. na pytania o obecne zobowiązania finansowe Nowoczesnej. To są przede wszystkim zobowiązania wobec banku PKO BP. Nieco ponad połowa tego kredytu pozostała nam do spłacenia - stwierdził. Będziemy to negocjować, bo chcemy spłatę zadłużenia rozłożyć w czasie. Poza tym czekamy na rozstrzygnięcie w Strasburgu. Złożyliśmy skargę, bo uważamy, że kara za błąd popełniony w 2015 roku jest niewspółmiernie duża do tego błędu. Finansujemy się przez darowizny, składki i sami też spłacamy dług. Z punktu widzenia podatnika jesteśmy więc absolutnie najoszczędniejszą partią w kraju - ocenił szef Nowoczesnej.

Szłapka nie odpowiedział jednoznacznie na pytanie, czy oprócz zmiany biura Nowoczesną czekają też inne cięcia. Przede wszystkim zmieniamy biuro. Będziemy działać w oparciu o zaangażowania naszych posłów i samorządowców. Jestem przekonany, że skutecznie - zapewnił polityk.



W wywiadzie Szłapka odpowiedział też na pytanie o ewentualnego wspólnego kandydata na prezydenta całej Koalicji Obywatelskiej. Wspólny kandydat powinien mieć na starcie jak najszersze poparcie i jak najwięcej ludzi za sobą. O poparciu Nowoczesnej dla konkretnego kandydata, zgodnie z decyzją Konwencji, zadecydują organy statutowe, zarząd i Rada Krajowa - stwierdził. W PO trwają prawybory. Myślę, że na początku roku wszystko będzie jasne - dodał. W prawyborach PO startuje dwoje kandydatów - wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska i prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak . Już po 14 grudnia będziemy rozmawiać z koalicjantami, z ludźmi z którymi razem tworzymy Koalicję Obywatelską, żeby nasz kandydat czy kandydatka byli także kandydatami całej Koalicji Obywatelskiej. Nie tylko Platformy Obywatelskiej, ale także wsparci przez sprzymierzonych naszych sojuszników, członków Koalicji Obywatelskiej - mówił wczoraj we Wrocławiu lider Platformy Grzegorz Schetyna.



Kim jest Adam Szłapka - nowy szef Nowoczesnej?



Adam Szłapka jest politologiem, od kilkunastu lat w polityce. W latach 2006-10 pełnił funkcję radnego i wiceprzewodniczącego rady miejskiej w wielkopolskim Kościanie. Od 2011 do 2015 roku pracował jako ekspert w kancelarii prezydenta Bronisława Komorowskiego.

W wyborach parlamentarnych 2015 roku Szłapka był "jedynką" listy Nowoczesnej w okręgu kaliskim - i zdobył mandat poselski. Od tego samego roku pełnił również stanowisko sekretarza generalnego partii.

W tegorocznych wyborach parlamentarnych, z 13 października, Szłapka startował do Sejmu z trzeciego miejsca listy Koalicji Obywatelskiej w Poznaniu. Zdobył 51 951 głosów - i ponownie poselski mandat.