"Uważam, że wybory prezydenckie w maju 2020 roku są dla opozycji do wygrania. (…) Wydaje mi się, że ja nie byłbym takim kandydatem, który byłby w stanie te wybory wygrać" – przyznał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM nowo wybrany szef Nowoczesnej Adam Szłapka. Równocześnie zaznaczył: "Powinniśmy jak najszybciej usiąść i znaleźć kandydata, który będzie reprezentował całą Koalicję Obywatelską".

"Rozmawialiśmy na klubie Koalicji Obywatelskiej o tym, żeby rozszerzyć formułę prawyborów (przeprowadzanych w ramach PO - przyp. RMF)" - zdradził, a dopytywany przez Marcina Zaborskiego, czy jest w tej sprawie zainteresowanie ze strony PO, odparł: "Tak. Na klubie mówił o tym np. Borys Budka".

"Czy będziemy rozszerzać prawybory, czy nie - to jest jeszcze kwestia otwarta, na razie takiej formuły nie ma" - mówił dalej Adam Szłapka.

"Gdyby Platforma sama wyłoniła w prawyborach swojego kandydata, a Nowoczesna zgłosiłaby swojego kandydata - to wtedy rozmawialibyśmy, który z tych kandydatów jest lepszy. Natomiast uważam, że dzisiaj największa odpowiedzialność w ramach Koalicji Obywatelskiej leży po stronie największego koalicjanta, czyli Platformy Obywatelskiej" - podsumował lider Nowoczesnej.

Adam Szłapka podczas niedzielnej konwencji Nowoczesnej w Warszawie / Wojciech Olkuśnik / PAP

Marcin Zaborski, RMF FM: Ile lat skończy pan 6 grudnia?

Adam Szłapka: 35.

Wie pan, co to znaczy?

Wiem.

Artykuł 127 Konstytucji, który mówi, że...

Że jest cenzus wiekowy ubiegania się o urząd prezydenta i jak się ma przynajmniej 35 lat, to można...

Można startować w wyborach prezydenckich.

Ale też od 5 lat mogę być senatorem. To jeszcze o niczym nie świadczy.

No dobrze. Jako nowy szef Nowoczesnej podejmie się pan startu w wyborach prezydenckich?

Jestem zobowiązany uchwałą konwencji Nowoczesnej do tego, żeby przedstawić takie oto stanowisko, że Nowoczesna będzie dyskutować o tym na najbliższym posiedzeniu Rady Krajowej. Wtedy podejmiemy decyzję, czy Nowoczesna wystawi swojego kandydata czy ewentualnie kogoś poprze.

Na razie nikt się u was nie wyrywa szczególnie do tego, żeby startować. Jeśli działacze Nowoczesnej powiedzą: "Adam, musisz", powie pan "nie" swoim przyjaciołom z Nowoczesnej?

Uważam, że wybory prezydenckie w maju 2020 roku są do wygrania dla opozycji. To mówią bardzo wyraźnie wyniki do Senatu i wyniki do Sejmu.

To skoro są do wygrania to nic prostszego - proszę startować.

Uważam, że należy do tego podejść bardzo profesjonalnie i bardzo, bardzo poważnie. Trzeba się do tego bardzo dobrze przygotować. Trzeba być bardzo dobrym kandydatem.

Pan byłby bardzo dobrym kandydatem?

Wydaje mi się, że ja nie byłbym takim kandydatem, który byłby w stanie wygrać te wybory - mówiąc zupełnie poważnie. Z całą mocą Nowoczesna - jak już wyłonimy swojego wspólnego kandydata...

Ale pan widzi w Nowoczesnej, wśród swoich kolegów, koleżanek, przyjaciół, przyjaciółek kogoś takiego, kto mógłby te wybory wygrać?



Będziemy o tym dyskutować na Radzie Krajowej.

Nie, czy pan widzi?

To jest coś zupełnie innego. Czy ja widzę wśród członków, czy ja widzę wśród np. byłych członków, także samorządowców...

Ryszarda Petru może wystawicie?



Albo wśród tych osób, które są w środowisku Nowoczesnej.

Jest taki ktoś?

Będziemy o tym dyskutować.

Pan jeszcze tego nie wie?

Nie no... Znaczy... Ja jestem zobowiązany do tego, żeby przedstawiać takie stanowisko, jakie podjęliśmy w uchwale partii.

Pan ma prawo do własnego zdania, nawet jak pan jest przewodniczącym albo tym bardziej, jeśli jest pan przewodniczącym partii.

Moje zdanie jest takie, że uważam, że do wyborów prezydenckich należy podejść bardzo poważnie, oprzeć się na rzetelnych badaniach i znaleźć takiego kandydata, który będzie miał szansę te wybory wygrać. O tym powinniśmy rozmawiać.

Na razie pan mówi, że pan chce rozmawiać z liderami Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej. Zapowiadał pan, że to będzie rozmowa o formule prawyborów. O czym pan konkretnie chce rozmawiać?

Zapowiadałem kiedy?

Choćby dziś rano mówił pan o tym.

Na razie jest dyskusja w Platformie Obywatelskiej.

I co by pan chciał zmienić w ramach prawyborów?

To jest dyskusja w ramach Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska będzie podejmowała decyzję, ale...

A pan chce prawyborów w Koalicji Obywatelskiej?

W ramach Koalicji Obywatelskiej są 4 ugrupowania polityczne. Oczywiście, największym z tych ugrupowań politycznych jest Platforma Obywatelska. Platforma ma największą odpowiedzialność na swoich barkach, jeśli chodzi o...

Do tej pory nie rozmawialiście o tym, jak miałoby wyglądać wyłanianie wspólnego kandydata Koalicji Obywatelskiej?

Rozmawiamy cały czas. Jeszcze Zieloni są przed tą decyzją, też liderzy Zielonych mówili o tym, że będą podejmować na swoim spotkaniu Rady Krajowej. Inicjatywa Polska też o tym mówi. Uważam, że jak najszybciej powinniśmy siąść i znaleźć takiego kandydata, który będzie przedstawiał całą Koalicję Obywatelską.

Tak, ale jak pan mówi "za chwilę będziemy rozmawiać, może te prawybory będą miały charakter trochę szerszy", to co pan ma dokładnie na myśli? Tak pan mówił rano w telewizji.

Mam na myśli to... Inaczej - mówimy o prawyborach w Platformie Obywatelskiej. Ja uważam, że Platforma podejmie swoją decyzję...

To wiem, ale co pan ma na myśli mówiąc o trochę szerszym charakterze prawyborów?

Rozmawialiśmy na klubie Koalicji Obywatelskiej o tym, żeby rozszerzyć formułę prawyborów.

W jaki sposób?

Zrobić wspólne spotkanie Rad Krajowych tych ugrupowań - mieliśmy taką formułę już do tej pory. To wszystko jest oczywiście otwarte.

Jest zainteresowanie ze strony Platformy Obywatelskiej, żeby rzeczywiście tak to wyglądało?

Tak, na klubie o tym mówił np. Borys Budka.

Czyli żeby ten wybór Jaśkowiak - Kidawa-Błońska żeby był dokonywany nie tylko przez działaczy PO?

Mamy formułę Koalicji Obywatelskiej. To jest formuła 4 partii, które budują Koalicję Obywatelską.

Jak miałaby wyglądać ta formuła poszerzona prawyborów w Koalicji Obywatelskiej?

Ja przed chwilą to dokładnie wytłumaczyłem.

Wydaje mi się, że nie do końca - ja przynajmniej nie do końca rozumiem, być może też część naszych słuchaczy. Proszę nam to wyjaśnić.

Mamy uchwalę Konwencji Nowoczesnej, że na najbliższym posiedzeniu Rady Krajowej Nowoczesna będzie dyskutować o tym, czy wystawić swojego kandydata czy poprzeć jakiegoś innego kandydata.

To nie ma nic wspólnego z poszerzeniem formuły prawyborów.

W Platformie trwają prawybory. Jest jeszcze decyzja partii Zielonych, jest jeszcze decyzja Inicjatywy Polskiej. Czy będziemy rozszerzać te prawybory czy nie? To jest jeszcze kwestia otwarta. Na razie takiej formuły nie ma.

Panie przewodniczący, obok kandydatów Platformy pojawia się np. kandydat Nowoczesnej i wtedy dokonujecie wyboru kandydata na prezydenta?

Jeżeli PO by wyłoniła w prawyborach sama swojego kandydata, a Nowoczesna zgłosiłaby swojego kandydata decyzją Rady Krajowej to wtedy byśmy rozmawiali, który z tych kandydatów jest lepszy.

Czy wybrać jednego z nich?

Tak.

