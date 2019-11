"Już po 14 grudnia będziemy rozmawiać z koalicjantami, z ludźmi z którymi razem tworzymy Koalicję Obywatelską, żeby nasz kandydat czy kandydatka byli także kandydatami całej Koalicji Obywatelskiej. Nie tylko Platformy Obywatelskiej, ale także wsparci przez sprzymierzonych naszych sojuszników, członków Koalicji Obywatelskiej" – stwierdził we Wrocławiu lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna odnosząc się do wyborów prezydenckich. "To jest dobra formuła, formuła rozmowy, debaty, także o trudnych tematach, o wizji państwa" – ocenił.

