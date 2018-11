Premier Mateusz Morawiecki wezwał do siebie prezesów największych spółek energetycznych w kraju, Tauronu, PGE, Energi i Enei – dowiedział się nasz dziennikarz. Tematem wtorkowej rozmowy były spodziewane podwyżki cen prądu i zapowiadane rekompensaty.

Prezesi spółek energetycznych usłyszeli od premiera prośbę o to, żeby nieco ograniczyli swoje oczekiwania dotyczące przyszłorocznych aż 30-procentowych podwyżek cen prądu.

Odpowiadali, że nie bardzo jest to możliwe, bo węgiel jest coraz droższy, tak samo jak uprawienia do emisji dwutlenku węgla.

Premier prosi o niższe podwyżki, bo jego minister energii obiecał że zrekompensuje te podwyżki wszystkim gospodarstwom domowym, ale też małym i średnim firmom. To może być koszt wielu miliardów złotych. Torpeduje to też Komisja Europejska, bo to może być niedozwolona pomoc publiczna.

To nie koniec. Samorządy już apelują o to, żeby dostać takie rekompensaty, bo przez podwyżki mogą zawalić się budżety szkół i szpitali. Podrożeje też komunikacja miejska. Ekonomiści ostrzegają, że drożej też będzie w sklepach.