Plan wygaszenia wiatraków ma zapewnić rządowi poparcie górników, ale jest nierealny. Dzięki modernizacji będą się kręcić jeszcze długie lata - pisze wtorkowy "Puls Biznesu". "To absurd, który ma uspokoić górników, ale jest nie do utrzymania - tak można streścić opinię branży wiatrowej o projekcie Polityki Energetycznej Państwa (PEP) do 2040 r." - czytamy w artykule.

