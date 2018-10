Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą złożą w dniach 15-16 października wizytę w Rzymie. Para prezydencka zostanie przyjęta na audiencji przez papieża Franciszka - poinformował szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

W dniach 15-16 października para prezydencka będzie przyjęta na audiencji przez papieża Franciszka i będzie uczestniczyć w mszy św. w Bazylice św. Piotra, przy grobie św. Jana Pawła II w 40 rocznicę jego wyboru na Stolicę Piotrową" - poinformował Szczerski.



Ponadto we wtorek 16 października w Światowym Dniu Żywności prezydent Duda złoży wizytę w FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), agendzie ONZ ds. wyżywienia i rolnictwa oraz w siedzibie Światowego Programu Żywnościowego.