Papież Franciszek wzywa wiernych na całym świecie do codziennego odmawiania różańca w październiku i "złączenia się w jedności i pokucie jako Lud Boży" w modlitwie o "ochronę Kościoła przed diabłem", podziałami i o walkę z nadużyciami - podał w sobotę Watykan.

W komunikacie opublikowanym przez watykańskie biuro prasowe przypomniano słowa Franciszka, który 11 września w homilii mówił, że modlitwa jest orężem przeciwko "wielkiemu oskarżycielowi, który krąży po świecie szukając, kogo oskarżyć".

"Tylko modlitwa może go pokonać"- podkreślono w nocie. Mowa w niej jest też o tym, że "rosyjscy mistycy i wielcy święci wszystkich tradycji zalecali, by w momencie zawirowań duchowych chronić się pod płaszczem Świętej Matki Boga, odmawiając modlitwę "Pod Twoją obronę".

"Wraz z tą prośbą o wstawiennictwo Ojciec Święty prosi wiernych z całego świata o modlitwę o to, by Święta Matka Boża okryła Kościół swoim opiekuńczym płaszczem, by ochronić go przed atakami złego, wielkiego oskarżyciela i aby jednocześnie uczyniła go bardziej świadomym win, błędów, nadużyć popełnionych obecnie i w przeszłości i aby angażował się bez żadnego wahania w walkę o to, by zło nie zwyciężyło"- głosi oświadczenie Watykanu.