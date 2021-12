Ponad 115 tys. opakowań szczepionek przeciwko grypie zalega w magazynach aptek. Preparaty zamówiono, a potem rząd wprowadził pełną refundację szczepień dla wszystkich pełnoletnich Polaków.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Farmaceuci dostali zgodę, by wykorzystać szczepionki, ale tylko jeśli prowadzą punkt szczepień covidowych. To nie rozwiązuje problemu, ponieważ szczepienia przeciwko Covid-19 prowadzi 1,3 tys. aptek, czyli co dziesiąta - informuje dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski.

Tylko tam - i to po zmianie rozporządzania - farmaceuci mogliby wykorzystywać zamówione preparaty w ramach sczepień refundowanych. Ale tam jest zaledwie 25 procent opakowań szczepionek.

Reszta - ponad 80 tys. opakowań - leży w magazynach aptek, które nie szczepią i nie mogą ich wykorzystać. Muszą czekać, aż ktoś przyjdzie i je kupi.

To jednak mało prawdopodobne, gdy za rogiem można zaszczepić się za darmo. Po drugie - nie ma chętnych do przyjęcia zastrzyku przeciwko grypie.

Szczepionek jest pod dostatkiem, niestety w ostatnim czasie zostało zamówionych 17 tys. szczepionek - mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Farmaceuci liczą, że swoje zapasy szczepionek będą mogli zwrócić do Agencji Rezerw Strategicznych.

Jakie są objawy grypy?

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirusy. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową lub przez kontakt ze skażoną powierzchnią. Okres inkubacji wynosi od jednego do czterech dni.



Objawy grypy są podobne do wielu innych ostrych chorób infekcyjnych i są zarówno miejscowe (kaszel, ból gardła, katar), oraz w postaci nagłej, wysokiej gorączki powyżej 38 stopni, dreszczy, bólów mięśniowo-stawowych, bólów głowy, bólu w klatce piersiowej, złego samopoczucia, braku łaknienia, nudności i wymiotów.



Choroba trwa, o ile nie dojdzie do powikłań, około 7 dni. Kaszel i złe samopoczucie mogą utrzymywać się ponad dwa tygodnie.

Grypa może też powodować powikłania, m.in. zapalenie płuc i oskrzeli, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, zaostrzenie istniejących chorób przewlekłych, powikłania neurologiczne.